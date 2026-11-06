Antigua-et-Barbuda propose de mettre fin au programme de citoyenneté par investissement d’ici 2030

Antigua-et-Barbuda a proposé de mettre fin à son Programme de Citoyenneté par Investissement (CIP) d’ici la fin 2030, à condition que l’Union européenne accepte une période de transition prolongée et fournisse une aide financière et technique pour atténuer l’impact économique.

Le Premier ministre Gaston Browne a exposé cette proposition dans une lettre datée du 30 octobre adressée au Commissaire européen chargé des Affaires intérieures et de la Migration, Magnus Brunner, alors que le gouvernement cherche à préserver l’accès sans visa à l’espace Schengen européen tout en évitant une perte soudaine des recettes liées à l’investissement.

La échéance proposée se situe à plus de deux ans après la date de clôture du 1er juin 2028 communiquée par la Commission européenne. Il n’y a aucune indication que l’UE ait accepté l’extension demandée.

La lettre de Browne fait suite à une réunion technique du 20 octobre à Bruxelles, où Antigua-et-Barbuda a reçu trois options: continuer à exploiter le programme et risquer de perdre l’accès sans visa, le fermer d’ici juin 2028, ou s’engager à le fermer tout en négociant un délai supplémentaire et un soutien.

Le gouvernement a choisi la troisième option.

Sous la proposition, Antigua-et-Barbuda mènerait une évaluation complète des conséquences financières, économiques, sociales et juridiques qui résulteraient de la cessation du programme, les résultats devant être soumis à la Commission européenne d’ici mars 2027.

Browne demande une assistance technique à l’UE pour réaliser cette évaluation, ainsi qu’un soutien financier destiné à compenser les pertes anticipées de recettes publiques, d’investissement et d’emploi.

Il a également sollicité que l’UE envisage une aide dédiée dans le cadre financier 2028-2034, notant qu’aucune allocation spécifique n’a été prévue pour les pays en phase de suppression de leurs programmes de citoyenneté.

Le premier ministre a averti que la fermeture accélérée pourrait avoir des conséquences importantes pour l’économie d’Antigua-et-Barbuda, soulignant la contribution du programme à la relance après les ouragans, aux infrastructures publiques, aux services sociaux et au développement du tourisme.

En s’appuyant sur les conclusions du Fonds monétaire international, Browne a déclaré que des flux plus importants issus du CIP avaient aidé le pays à dégager en 2025 un excédent primaire des finances publiques représentant près de 5 % du produit intérieur brut.

Il a également mis en évidence une réduction de la dette publique, passant d’environ 101 % du PIB en 2020 à environ 68 % en 2025.

Le gouvernement est particulièrement préoccupé par des projets de développement non achevés financés par le programme. Selon Browne, plusieurs développeurs agréés ont des obligations contractuelles dépendant de la poursuite des investissements en matière de citoyenneté, et une résiliation brutale pourrait laisser les projets inachevés et exposer les promoteurs à des litiges coûteux.

Il a également exprimé des préoccupations concernant des prêts accordés par des banques nationales et régionales sur la base des recettes prévues du CIP. Une interruption inattendue de ces revenus, a-t-il argué, pourrait affecter les remboursements de prêts et affaiblir les institutions financières, avec des répercussions potentielles sur l’ensemble de l’Union monétaire des Caraïbes orientales.

Browne a déclaré qu’une période de transition s’étalant jusqu’en 2030 permettrait de rembourser ou de restructurer les obligations en cours sous la supervision de la Banque centrale des Caraïbes orientales.

Le gouvernement a également proposé d’introduire des garde-fous contraignants et de coopérer avec le suivi de l’UE tout au long de la transition proposée.

Cependant, la lettre expose les conséquences potentielles d’un échec à parvenir à un accord avec la Commission européenne.

Selon le récit de Browne sur les discussions de Bruxelles, l’UE pourrait annoncer une suspension de l’accès sans visa en janvier 2027, les restrictions entrant en vigueur vers mars ou avril.

Une suspension initiale de douze mois pourrait par la suite être prolongée ou rendue permanente si Antigua-et-Barbuda n’accomplissait pas les mesures requises pour mettre fin à son programme.

Le pays dispose jusqu’au 12 novembre 2026 pour communiquer officiellement sa décision, après une prolongation de la date limite initiale.

Browne demande à la Commission européenne de reconnaître l’engagement conditionnel du gouvernement à mettre fin au CIP dans son rapport de décembre, d’approuver la période de transition demandée et d’entamer des négociations sur l’aide financière une fois l’évaluation économique achevée.

Il a également indiqué qu’Antigua-et-Barbuda coordonne ses efforts avec d’autres États membres de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale afin de défendre une position régionale commune.

Pour l’instant, la proposition représente une volonté de mettre fin au programme de citoyenneté selon des conditions négociées, plutôt qu’une décision irrévocable de le fermer.

La réponse de la Commission européenne déterminera si Antigua-et-Barbuda peut obtenir le temps et l’aide financière supplémentaires qu’il cherche tout en maintenant l’accès sans visa à l’espace Schengen.