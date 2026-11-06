Le roi Charles loue les efforts de conservation des forêts du Guyana

Le roi Charles III a salué les efforts du Guyana pour protéger ses forêts, affirmant que le bilan du pays en matière de conservation illustre ce qui est possible et mérite une reconnaissance accrue ainsi qu’une récompense financière.

Le Roi a tenu ces propos vendredi lors de la Seconde Conférence et Forum sur le financement de l’Alliance mondiale pour la biodiversité, qui se déroulait au Arthur Chung Conference Centre, où il a mis en lumière l’importance de restaurer la biodiversité et de concilier développement économique et protection de l’environnement.

Son allocution a été suivie par celles du président du Guyana, Mohamed Irfaan Ali, qui a accueilli le monarque et évoqué le lien durable entre l’agenda environnemental du Guyana et l’action du roi en matière de conservation des forêts.

« Sire, nous ne vous avons pas déçu », a déclaré Ali, se rappelant un discours de 2008 à Londres dans lequel le roi Charles louait la stratégie de Développement à faible émission de carbone alors émergente du Guyana comme une approche innovante du développement national et comme un modèle potentiel pour le monde.

Ali a expliqué que le Guyana avait depuis lors conservé ses forêts, ouvert la voie au financement international de la conservation forestière et orienté les revenus vers le développement national et des milliers de projets à travers le pays.

Il a également mis en avant les ambitions du pays en matière de protection de la biodiversité, de développement urbain durable et de renforcement des liens entre les habitants et la nature.

Le président a souligné la collaboration permanente avec la King’s Foundation et d’autres partenaires, notamment les efforts visant à revitaliser Georgetown et à développer le Village of Harmony à Marakabay. Ces initiatives visent à rassembler les connaissances autochtones, les métiers traditionnels, des moyens de subsistance durables et la conservation de la nature.

À l’adresse de l’assemblée, le roi Charles a déclaré être ravi de retourner au Guyana après 26 ans et a mis en exergue son rôle de longue date en tant que mécène du Centre international Iwokrama, qui, selon lui, demeure actif.

Il s’est rappelé de son implication dans les premières étapes du développement de l’agenda de développement à faible émission de carbone du Guyana à travers son ancien Rainforest Project et l’International Sustainability Unit, qui réunissaient des personnes et des organisations pour démontrer comment un développement durable pouvait être atteint.

Le roi a exprimé l’espoir que l’approche du Guyana puisse être reproduite ailleurs, alors que les pays font face à la destruction environnementale et à la perte de biodiversité.

Il a félicité le pays pour avoir conservé une part significative de ses forêts, soutenant que de tels efforts de conservation méritent d’être récompensés. Toutefois, il a reconnu le défi constant consistant à établir une valeur appropriée pour la nature.

« Pourtant, tout le monde discute de la quantité, mais c’est inestimable. Voilà la réponse. Totalement inestimable », a-t-il déclaré.

Le roi Charles a également averti que la perte de biodiversité a des conséquences sur la santé humaine et sur les générations futures, soulignant que les humains font partie de la nature et non qu’ils en sont séparés.

« Plus la biodiversité est détruite, plus les problèmes de santé s’aggravent », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il admirait les progrès du Guyana et attend avec intérêt de voir comment le pays continue d’équilibrer développement, conservation et restauration de la nature.

Plus tôt, le roi a visité une exposition au cours de laquelle étaient présentés les travaux des agences et organisations locales, notamment la Guyana Energy Agency et le Centre international Iwokrama.

La conférence de deux jours, qui s’est tenue les 30 et 31 octobre, a réuni des représentants du gouvernement, des investisseurs, des scientifiques, des représentants autochtones et des organisations de conservation afin d’explorer comment les engagements en matière de biodiversité peuvent être traduits en actions concrètes et en financement durable.