200 professionnels de la santé cubains continuent de travailler en Jamaïque

Deux cents professionnels cubains de la santé servent actuellement dans le système de santé public jamaïcain, sous des contrats d’emploi individuels régis par le droit jamaïcain, à la suite de la fin de l’accord précédent entre les gouvernements.

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Christopher Tufton, a livré cette mise à jour en participant à la Motion parlementaire relative à la Situation économique et humanitaire à Cuba, qui a été approuvée par la Chambre des représentants le 27 octobre.

Les professionnels, qui regroupent des médecins, des infirmiers et d’autres spécialistes, sont répartis entre les Autorités Régionales de Santé et l’Hôpital Universitaire des Antilles Occidentales.

Tufton a indiqué que ce nouvel arrangement a permis aux professionnels cubains de continuer à contribuer au système de soins de Jamaïque après l’expiration, en février 2023, des accords bilatéraux antérieurs.

Il a expliqué que le gouvernement avait cherché à renouveler la coopération selon des termes compatibles avec la législation jamaïcaine et les conventions internationales du travail, notamment en exigeant que les professionnels perçoivent leur salaire directement et qu’ils conservent leurs documents de voyage.

Cependant, lorsque aucun accord n’a pu être conclu sur ces conditions, le gouvernement a mis fin à l’arrangement gouvernement à gouvernement en mars tout en exprimant son intention de maintenir les professionnels cubains par le biais de contrats d’emploi individuels.

Sur les 278 professionnels cubains de la santé en service en Jamaïque à ce moment-là, 43 ont choisi de demeurer sous les nouvelles dispositions. Quatre-vingt-dix-sept médecins, infirmiers et autres professionnels qui avaient initialement regagné Cuba sont depuis revenus en Jamaïque sous les mêmes termes contractuels.

Tufton a déclaré que le gouvernement demeure ouvert à d’autres personnes souhaitant revenir et contribuer aux services de santé du pays.

Il a également souligné que le changement d’arrangements en matière d’emploi ne remet pas en cause la relation de longue date entre la Jamaïque et Cuba.

« Lorsque nous étions en détresse en tant que peuple, en périodes de pénurie, après des catastrophes, durant les jours sombres de la pandémie, Cuba s’est tenu à nos côtés. Par le déploiement de ses professionnels de la santé, Cuba s’est prononcé à nos côtés lorsque nous en avions le plus besoin », a-t-il déclaré.

Tufton a aussi exprimé le soutien de la Jamaïque à l’aide humanitaire à Cuba, citant les défis constants du pays en matière d’accès aux médicaments, aux fournitures médicales, à l’alimentation et à l’énergie.

« Aujourd’hui, tandis que nous ajustons nos relations dans le respect de nos lois, la Jamaïque soutient également l’assistance humanitaire au peuple cubain. Leur souffrance a été longue et douloureuse et pèse lourdement sur les familles ordinaires », a-t-il dit.

Il a ajouté que le gouvernement demeure déterminé à préserver la relation entre les deux pays par l’amitié et le respect mutuel.