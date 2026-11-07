Des travailleurs de Trinité-et-Tobago manifestent contre les politiques du gouvernement alors que le Premier ministre rejette la marche

Des dirigeants d’au moins douze syndicats du Trinidad et Tobago ont mené une marche de protestation, accompagnés de travailleurs, de politiciens et d’autres partisans, contre les politiques du gouvernement dirigé par Kamla Persad-Bissessar, ce vendredi, ce qui a poussé la première ministre à accuser les syndicats d’hostilité politique et raciale.

Persad-Bissessar a rejeté la démonstration comme politiquement motivée, soutenant que son gouvernement avait déjà pris des mesures pour répondre aux préoccupations des travailleurs, notamment le versement des arriérés de salaire, des augmentations et l’adoption de textes législatifs du travail.

« Malheureusement, peu importe ce que fait le gouvernement de l’UNC (Congrès national uni) en faveur de certains syndicats, cela ne suffira jamais. Il est clair que cette protestation… menée par ces syndicats et le PNM (principal parti d’opposition, le Mouvement national populaire) est guidée par une haine raciale et politique envers l’UNC et non par de réels efforts pour obtenir des avantages pour leurs membres », a-t-elle déclaré dans un communiqué publié avant la marche.

Plus tard, la première ministre a qualifié la manifestation d’échec, la décrivant comme une « protestation de haine longtemps annoncée » contre l’UNC.

« La marche est terminée, retour au travail lundi, bon week-end et votre Premier ministre vous aime », a-t-elle écrit sur Facebook après la marche, accompagnée d’une photographie montrant plusieurs manifestants dans la capitale.

Plus tôt, Persad-Bissessar a affirmé que les syndicats protestaient contre un gouvernement qui, dans les 18 mois suivant son entrée en fonction, avait commencé à verser les arriérés de salaire, accordé des augmentations de 10% et adopté une législation pour protéger les travailleurs.

Elle a également accusé les syndicats de ne pas avoir entrepris des actions similaires au cours des dix années précédentes sous l’administration du PNM, soutenant qu’ils avaient été confrontés à des menaces, des moqueries et à des réponses insuffisantes à leurs demandes d’augmentations salariales et d’arriérés.

Cependant, la chef de l’opposition, Pennelope Beckles, qui a pris part à la manifestation de vendredi, a rejeté l’interprétation de la première ministre selon laquelle la protestation était motivée par des considérations raciales.

Elle a soutenu que les travailleurs exerçaient leur droit à réclamer de meilleurs salaires et des conditions de travail plus dignes et a accusé Persad-Bissessar d’introduire des divisions raciales dans une question qui relevait fondamentalement des droits du travail.

« Voilà toujours son mécanisme de défense. Elle fait intervenir la race dans tout. Et cette question des salaires n’a rien à voir avec la race », a déclaré Beckles.

Elle a ajouté que les propos de la première ministre visaient à diviser la population et à dissuader les partisans de l’UNC de participer à la manifestation.

« Avant l’élection, la Première Ministre disait que lorsque l’UNC gagnerait, tout le monde gagnerait. Nombreux sont les syndicats qui l’ont prise au sérieux et croyaient vraiment qu’elle était sincère; ils viennent maintenant de découvrir que ce n’était pas vrai », a déclaré Beckles.

Les manifestants scandaient « Kamla doit partir » lors de leur progression dans des quartiers en périphérie de Port-d’Espagne, notamment près du Bureau du Premier ministre, afin d’attirer l’attention sur leurs inquiétudes.

Le secrétaire général du Centre national des syndicats (NATUC), Michael Annisette, avait déclaré plus tôt que des officiers supérieurs de la police avaient demandé aux organisateurs de repousser la manifestation en raison des exigences de sécurité liées au Carnaval de Tobago, qui avait débuté vendredi.

Annisette a dit qu’il avait rejeté cette demande, précisant que les syndicats avaient déjà reprogrammé la marche et qu’un nouveau report à la dernière minute irait à l’encontre des travailleurs et d’autres membres du public se préparant à y prendre part.

Parmi les absents notables figuraient la direction de deux grands syndicats, le Syndicat des travailleurs pétroliers (OWTU) et l’Association des services publics (PSA).

Un manifestant portant un maillot de l’OWTU a critiqué les dirigeants du syndicat, les accusant d’être alignés sur le gouvernement.