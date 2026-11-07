Journée de la Constitution : les constitutionnalistes commémorent la date

Le leader de la Fondation militaire constitutionnaliste, Andrés Fortunato, a hier exhorté la direction politique nationale à privilégier l’éducation constitutionnelle et a regretté que la célébration de la Journée de la Constitution ait été déplacée, soutenant qu’elle ne bénéficie pas de l’attention qu’elle mérite.

Lors d’une offrande florale à l’Autel de la Patrie, à l’occasion de la commémoration du 182e anniversaire de la Magna Carta, Fortunato a soutenu que les partis politiques doivent assumer leur responsabilité dans l’éducation civique et promouvoir la connaissance des droits et devoirs établis dans la Constitution, tels que prévus à l’article 63, n° 13.

« Nous sommes consternés que la Journée de la Constitution soit déplacée au lundi, comme si ce jour était destiné à boire du rhum sur la plage et à se promener. La Journée de la Constitution doit être célébrée partout où il y a des écoles, des enfants et des jeunes », a-t-il déclaré.

Il est aussi préoccupant que les organisations politiques se concentrent sur la prosélytisation et la discussion des candidatures plutôt que sur la présentation de solutions aux principaux problèmes du pays et sur la défense active de la souveraineté nationale au milieu de la crise haïtienne.

À cet égard, au sujet de la crise haïtienne, Fortunato a proposé de créer des comités pour défendre la souveraineté nationale dans chaque province, chaque municipalité et chaque district municipal.