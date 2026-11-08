Le roi Charles III entame une visite d’État de deux jours au Guyana

Le roi Charles III entame, ce jeudi, une visite d’État de deux jours au Guyana, dont l’agenda met l’accent sur les relations bilatérales, l’investissement du Royaume-Uni et la conservation de la biodiversité.

Le monarque britannique a été accueilli à l’aéroport international Cheddi Jagan par le président Mohamed Irfaan Ali, ainsi que par des membres de son cabinet, des hauts fonctionnaires et des représentants des forces armées et des services de sécurité en uniforme.

Des membres de la Guyana Defence Force se tenaient en formation cérémonielle à l’arrivée de Charles, marquant le coup d’envoi de sa visite.

La première activité du roi fut une entrevue avec Ali au State House, suivie d’une réception dans les jardins à laquelle participaient des représentants des communautés de tout le Guyana.

La conservation de l’environnement et la durabilité occupent également une place prépondérante sur son itinéraire.

Aux jardins botaniques de Georgetown, Charles est prévu pour examiner les travaux municipaux de conservation et rencontrer de jeunes responsables de clubs environnementaux impliqués dans des projets de durabilité.

Sa visite coïncide avec la deuxième édition de la Global Biodiversity Alliance Conference, au Arthur Chung Conference Centre, où il est attendu rencontrer des scientifiques, des membres de communautés autochtones et des innovateurs.

Le roi recevra aussi un briefing sur les travaux du Centre international d’Iwokrama, qui se concentre sur la conservation et le développement durable.

Vendredi, Charles est prévu pour assister à une réception réunissant des entreprises britanniques et des parties prenantes locales afin de discuter des partenariats et des opportunités d’investissement au Guyana.