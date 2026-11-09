Garde côtière des États-Unis saisit 27 millions de dollars américains de cocaïne lors d’opérations dans les Caraïbes

La Garde côtière des États-Unis a procédé au déchargement d’environ 3 622 livres de cocaïne, évaluées à environ 27 millions de dollars américains, saisies lors de deux opérations antidrogue menées dans la mer des Caraïbes.

Les drogues ont été ramenées à terre mercredi, accompagnées de quatre personnes arrêtées lors de ces opérations.

Les personnes détenues ont été remises à des agents fédéraux à Port Everglades, en Floride, pour des investigations supplémentaires, a indiqué la Garde côtière.

L’agence a précisé que ces saisies résultaient de deux interpellations distinctes dans les Caraïbes, qui ont également conduit à l’arrestation des quatre individus.

Le lieutenant John Colucci, commandant du cutter William Trump de la Garde côtière, a attribué ces opérations à la coordination des efforts entre plusieurs agences américaines et des partenaires internationaux.

Cela comprenait le Joint Interagency Task Force South, les Douanes et la Protection des Frontières (CBP), le district sud-est de la Garde côtière et des partenaires régionaux à travers les Caraïbes.

Colucci a salué la manière dont l’équipage a géré ce qu’il décrit comme une mission à haut risque.

Il a déclaré que ces opérations avaient empêché l’arrivée de drogues illégales aux États‑Unis et perturbé des organisations criminelles transnationales opérant à travers l’hémisphère occidental.

La Garde côtière a indiqué que ces saisies s’inscrivent dans le cadre de ses efforts continus visant à intercepter les stupéfiants illégaux avant qu’ils n’atteignent les communautés américaines et à perturber les réseaux criminels responsables de leur trafic.