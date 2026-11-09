Le ministère du Travail salue le partenariat JN Money soutenant les travailleurs agricoles jamaïcains au Canada

Le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale a salué JN Money Services pour son partenariat continu en soutien aux travailleurs agricoles jamaïcains au Canada, à l’occasion du 60e anniversaire du Programme saisonnier de travailleurs agricoles (SAWP).

Ce partenariat, officialisé en juillet 2024 par un mémorandum d’entente avec JN Money Services Canada Limited, vise à améliorer le bien-être des travailleurs, à élargir l’accès aux services financiers et à soutenir leurs familles en Jamaïque.

Le ministre du Travail, Pearnel Charles Jr., a déclaré que la collaboration entre les secteurs public et privé est essentielle pour que les retombées de l’emploi à l’étranger dépassent la période passée à l’étranger.

« Notre responsabilité ne s’arrête pas lorsque qu’un travailleur jamaïcain quitte nos côtes. Nous devons continuer à protéger son bien-être, renforcer l’appui destiné à sa famille et l’aider à transformer les fruits de son travail en opportunités durables », a affirmé Charles Jr.

Créé en 1966 avec un premier contingent de 264 travailleurs jamaïcains, le SAWP offre désormais des opportunités d’emploi à plus de 9 000 Jamaïcains chaque année.

Le ministre a également salué la préparation, les compétences et l’engagement des travailleurs, qui contribuent à la solide réputation internationale de la Jamaïque dans le domaine de l’emploi agricole.

Horace Hines, directeur général de JN Money Services, a déclaré que les services de transfert de fonds de l’entreprise aident les travailleurs à soutenir leur famille en offrant des ressources pour les dépenses domestiques, l’éducation des enfants et d’autres obligations financières.

Cependant, il a précisé que le partenariat va au-delà des simples virements, JN Money collaborant avec le Jamaican Liaison Service au Canada pour mettre les travailleurs en relation avec des services financiers et d’autres formes d’appui, depuis leur arrivée dans le pays jusqu’à leur retour en Jamaïque.

L’une des initiatives consiste en une facilité de prêt à court terme destinée à aider les travailleurs à gérer leurs dépenses au début de la saison agricole, alors qu’ils peuvent avoir des obligations financières en Jamaïque avant de percevoir leur premier salaire au Canada.

Le partenariat comprend également les bourses « JN Money Fields of Opportunity », lancées en juillet 2025 pour soutenir les enfants des travailleurs agricoles jamaïcains.

Le programme prévoit six bourses d’un an chacune chaque année, réparties entre les étudiants du primaire, du secondaire et de l’enseignement supérieur.

JN Money organise aussi des actions ponctuelles de sensibilisation, notamment en offrant des plats et des boissons jamaïcains aux travailleurs afin de maintenir leur lien avec leur pays d’origine.

Monique Broughton, responsable principale du Bureau de représentation de JN Bank au Canada, a déclaré que l’anniversaire du programme met en évidence la relation de longue date entre la Jamaïque et le Canada et son impact sur des générations de familles jamaïcaines.

Elle a ajouté que le groupe JN s’est donné pour but d’aider les travailleurs à dépasser les transferts d’argent en offrant des possibilités d’épargne, l’accès aux services bancaires et la poursuite d’objectifs financiers à plus long terme, y compris l’accession à la propriété.

Des représentants de JN Bank mènent également des sessions d’information à Simcoe, en Ontario, en parallèle des activités de JN Money, où les travailleurs peuvent accéder à des services de transfert et obtenir de l’aide pour l’ouverture de comptes.

Broughton a souligné que l’engagement continu du groupe vise à aider les travailleurs à tirer le meilleur parti de leur emploi au Canada tout en renforçant leur sécurité financière, ainsi que celle de leurs familles en Jamaïque.