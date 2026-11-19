Haïti.- Une vaste opération de sécurité visant l’une des bandes armées les plus puissantes du pays a fait au moins 34 suspects morts à Martissant, au sud de Port-au-Prince, selon la Police nationale d’Haïti (PNH) qui l’a annoncée jeudi.

L’opération visait un repaire attribué à Renel Destina, surnommé « Ti Lapli », chef de la bande de Grand Ravine, que les Nations Unies ont associée à des actes mettant en danger la paix et la sécurité en Haïti.

Selon la PNH, l’opération a impliqué des véhicules blindés et une frappe par drone sur un bâtiment. L’opération était encore en cours jeudi, et les autorités ont averti que le nombre de victimes pourrait augmenter.

Selon les autorités, la soi-disant Force opérationnelle gouvernementale, identifiée comme la société militaire privée Vectus Global, a aussi participé à l’opération. Des médias ont indiqué que des soldats salvadoriens déployés en Haïti pourraient également avoir pris part.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un durcissement des efforts des forces de sécurité haïtiennes pour reprendre des territoires contrôlés par des groupes armés qui occupent de vastes portions de Port-au-Prince et de sa zone métropolitaine. Les forces ont récemment repris le contrôle du poste de police du Portail Léogâne et d’une installation d’Électricité d’Haïti (EDH) et travaillent à rouvrir une voie clé reliant Martissant à Leclerc.