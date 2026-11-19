Haïti a approuvé un accord de coopération avec le Salvador alors que des milliers d’Haïtiens ont pris les rues de Port-au-Prince mardi 17 novembre pour exprimer leur soutien aux troupes salvadoriennes déployées afin d’aider à lutter contre les gangs armés dans la capitale marquée par la violence.

Le gouvernement haïtien a annoncé l’accord mardi, le présentant comme une étape majeure dans le renforcement des liens entre les deux pays.

« Le Conseil des ministres a approuvé l’accord de coopération entre la République d’Haïti et la République du Salvador », a déclaré l’exécutif haïtien dans une publication sur Facebook, qualifiant cette démarche de « nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales et de la coopération ».

L’annonce est survenue alors que des manifestants déambulaient dans Port-au-Prince en portant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Merci, Bukele » et « Vive Bukele », selon l’AFP. Certains manifestants ont exprimé un soutien massif au président salvadorien Nayib Bukele, dont la répression agressive des gangs dans son propre pays l’a rendu populaire auprès des Haïtiens en quête d’un terme à des années de violences.

« Bukele, le pays t’appartient ! Fais ce que tu veux avec lui », scandaient certains manifestants.

Le Salvador a déployé plus de 2 000 soldats en Haïti depuis la fin octobre, à la suite de la disparition de quatre soldats salvadoriens lors d’une opération impliquant la Force de suppression des gangs soutenue par les Nations Unies (GSF).

Bien que le déploiement salvadorien opère de manière distincte de la force multinationale, les autorités haïtiennes ont accueilli favorablement cette aide sécuritaire additionnelle alors qu’elles luttent pour reprendre le contrôle des zones dominées par des gangs lourdement armés.

« Nous demandons au président Bukele d’ignorer les détracteurs et de continuer à soutenir Haïti », a déclaré à l’AFP un manifestant qui a souhaité garder l’anonymat pour des raisons de sécurité.

La présence militaire salvadorienne s’est étendue au-delà des efforts pour retrouver les soldats disparus. Le 10 novembre, Bukele a annoncé que ses forces avaient détruit le quartier général de l’un des principaux gangs haïtiens, en partageant des images vidéo d’une attaque par hélicoptère.

Les forces salvadoriennes ont depuis pris le contrôle d’un stade de football à Port-au-Prince avec le soutien de la Police nationale haïtienne.

Ce déploiement ajoute un autre contingent armé au paysage sécuritaire haïtien, déjà complexe, qui comprend la police nationale, l’armée haïtienne, des personnels de sécurité multinational et des mercenaires étrangers. Des questions demeurent quant à la coordination des opérations entre ces différentes forces.

L’approche de Bukele pour lutter contre les gangs a attiré l’attention internationale, notamment après la vaste répression sécuritaire menée par son gouvernement en El Salvador. Si les mesures ont reçu un soutien intérieur considérable, des organisations de droits humains ont exprimé des inquiétudes concernant des abus et des violations du droit à un procès équitable.

Mardi, le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a exhorté toutes les forces de sécurité opérant en Haïti à donner la priorité à la protection des civils et à n’avoir recours à la force létale qu’en dernier recours.

Selon les chiffres de l’ONU, la violence armée a fait 4 595 morts et causé 2 050 blessés en Haïti au cours des dix premiers mois de 2026.

Le soutien à Bukele s’est également étendu au-delà des frontières haïtiennes, notamment parmi les membres de la diaspora haïtienne en Floride du Sud.

Lors d’un match de football entre Haïti et les États-Unis à Miami ce week-end, des supporters haïtiens agitaient des drapeaux salvadoriens et scandaient « Bukele ! Bukele ! » malgré la défaite 6-0 de leur équipe lors de la Nations League de la CONCACAF.

« Tout ce que je peux dire, c’est « Vive Bukele ! » », a déclaré Guito Ledix, un Haïtien de 41 ans présent au match.

Ledix a ajouté que Bukele « est le seul à tenter de voir s’il est possible de se débarrasser des gangs ».

Pour de nombreux Américains d’origine haïtienne, l’intervention salvadorienne a offert un nouvel espoir que les conditions de sécurité pourraient éventuellement s’améliorer suffisamment pour leur permettre de rendre visite à des proches ou de rentrer au pays.

Stephanie Jeanty, 28 ans, qui vit à Miami, a déclaré qu’elle reste préoccupée par sa famille résidant en Haïti mais ressent une amélioration de son optimisme quant à l’avenir du pays.

« Avant, j’étais un peu stressée, mais maintenant, en voyant la délégation salvadorienne qui s’emploie à rétablir la paix — c’est quelque chose, les choses vont mieux », a-t-elle dit.

« J’aimerais vraiment pouvoir retourner dans mon pays. Pour l’instant, non. »

Haïti a traversé des années d’instabilité politique et une escalade de la violence des gangs, des groupes armés contrôlant d’importantes portions de la capitale et de ses environs. Les meurtres, les enlèvements et les violences sexuelles ont déplacé des communautés, perturbé des services essentiels et aggravé la crise humanitaire du pays.

Le nouvel accord de coopération récemment approuvé marque des liens plus étroits entre Haïti et le Salvador, bien que l’annonce du gouvernement haïtien n’ait pas précisé les termes de l’accord ni l’étendue de l’implication salvadorienne dans les futures opérations de sécurité.