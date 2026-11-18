El Salvador.- La vice‑présidente dominicaine Raquel Peña a déclaré lundi que le rétablissement de la sécurité en Haïti constitue une « urgence » nécessitant une coopération internationale, alors que le pays voisin continue de faire face à la violence des gangs armés.

S’adressant à San Salvador lors de l’ouverture de la IIe Conférence internationale sur l’État et la Démocratie (CIED 2026), Peña a réaffirmé le soutien de la République dominicaine aux efforts des forces de sécurité haïtiennes et internationales, y compris le personnel salvadorien, pour lutter contre les organisations criminelles.

Elle a précisé que le gouvernement dominicain apporte un soutien logistique et en matière de renseignement aux forces salvadoriennes participant aux opérations de sécurité en Haïti, conformément à la position du président Luis Abinader.

Le Salvador a déployé 2 000 militaires, dont des forces spéciales, des véhicules blindés et un soutien aérien, après la disparition, le 18 octobre, de quatre soldats salvadoriens lors d’une embuscade visant un véhicule de la Force de suppression des gangs (FSG) soutenue par l’ONU près de Port‑au‑Prince.

Le président salvadorien Nayib Bukele a décrit ce déploiement comme une mission visant à retrouver le personnel disparu et a rejeté les accusations d’invasion d’Haïti.

« Nous réitérons notre soutien à ce travail, car le rétablissement de la sécurité en Haïti est un besoin urgent qui exige une coopération internationale », a déclaré Peña.

Haïti continue de faire face à une crise sécuritaire complexe, les gangs armés contrôlant de vastes zones de Port-au-Prince et d’autres parties du pays. Plusieurs forces de sécurité haïtiennes et internationales participent à des opérations contre les groupes, même si la coordination entre elles demeure un défi.

L’opération récente visant à reprendre le stade Sylvio Cator à Port-au-Prince a mis en évidence l’implication de la Police nationale haïtienne, de groupes armés proches du gouvernement et du personnel militaire salvadorien, soulignant la nature de plus en plus complexe des opérations de sécurité dans le pays.