Le Ministère jamaïcain de l’Éducation, des Compétences, de la Jeunesse et de l’Information a lancé la Semaine Anti-Gang dans les écoles 2026, appelant à un effort national uni pour protéger les élèves du recrutement par des bandes et encourager des décisions positives.

Cette observance, qui se déroule du 8 au 14 novembre sous le thème « Sortez de la bande, entrez dans la grandeur », a officiellement débuté par un service religieux à l’Église Emmanuel Apostolic à Kingston, dimanche 8 novembre.

Lors du lancement, le Coordinateur national pour la Sécurité et la Sûreté dans les écoles, Richard Troupe, a averti que de nombreux enfants jamaïcains sont exposés à l’influence des bandes bien avant de comprendre pleinement les conséquences de l’appartenance à une bande.

Il a noté que certains jeunes peuvent voir les gangs comme une source de protection, de sécurité financière, de respect ou d’appartenance, en particulier lorsqu’ils sont confrontés à la violence, à l’intimidation ou à des perspectives limitées.

« Ce qui rend cette situation particulièrement préoccupante, c’est que le recrutement par les gangs peut se développer à partir de relations qui paraissent au départ anodines. Une offre d’amitié, d’aide ou de protection peut progressivement introduire des attentes de loyauté et de participation à des activités qui mettent en danger la sécurité et l’avenir d’un jeune », a déclaré Troupe.

Il a fait référence aux résultats de l’évaluation nationale 2023 de la perception de la sécurité et de la sûreté scolaires, qui a interrogé plus de 9 760 élèves dans 331 écoles.

Selon l’évaluation, 20 % des élèves ont déclaré connaître un autre élève de leur école qui appartenait à une bande.

« Bien que ce constat n’établisse pas la prévalence réelle de l’appartenance à une bande, il soulève des inquiétudes quant à la conscience des élèves de l’implication des bandes au sein des communautés scolaires », a déclaré Troupe.

L’évaluation a également révélé que 23,93 % des élèves ne connaissaient pas d’adulte à l’école vers qui se tourner lorsqu’ils avaient besoin d’aide.

Troupe a déclaré que ces résultats soulignaient l’importance de renforcer les liens entre les élèves et les adultes de confiance, en particulier pour les enfants confrontés à l’intimidation, aux menaces ou à la pression de participer à des activités liées aux gangs.

Il a exhorté les enseignants, les conseillers d’orientation, les doyens de discipline et les administrateurs scolaires à créer des environnements de soutien où les élèves se sentent à l’aise pour demander de l’aide.

Le coordonnateur de la sécurité scolaire a également insisté sur le rôle des parents, des aidants et des organisations basées sur la foi dans la prévention du recrutement par les gangs.

Il a encouragé les parents à prêter attention aux changements dans les amitiés de leurs enfants, à des possessions inexpliquées, à une augmentation du besoin de secret et à des changements de comportement soudains, tout en avertissant que ces signes n’indiquent pas nécessairement une implication dans un gang.

« La priorité doit être de comprendre ce que vivent les enfants, de maintenir une communication ouverte et de demander de l’aide lorsque des préoccupations existent », a-t-il déclaré.

Troupe a noté que le ministère continue de collaborer avec la Jamaica Constabulary Force (JCF) et d’autres parties prenantes pour renforcer les initiatives de sécurité dans les écoles et les interventions préventives.

Il a cité des renseignements policiers montrant que la Jamaïque comptait 85 gangs actifs dans ses 19 divisions de police au cours du premier trimestre 2025, contre 120 au cours de la même période en 2024.

Tout en reconnaissant cette réduction, il a averti que l’activité criminelle organisée continue de représenter une menace pour les communautés et les jeunes.

« Au premier trimestre 2025, les renseignements policiers ont identifié 85 gangs actifs dans les 19 divisions de police de la Jamaïque, comparativement à 120 durant la même période en 2024. Bien que ces chiffres aient reflété des progrès à ce moment-là, ils démontrent aussi la présence continue d’activités criminelles organisées au sein de nos communautés », a déclaré Troupe.

Dans le cadre de la Semaine Anti-Gang dans les écoles, les élèves et les enseignants participeront à des ateliers éducatifs, des leçons anti-gang, des séances de pratiques restauratrices et des activités motivationnelles conçues pour promouvoir la résolution pacifique des conflits et une prise de décision responsable.

Les activités de la semaine comprendront également une réunion publique (town hall) à Spot Valley High School dans le comté de St. James et la reconnaissance des élèves participant au premier concours d’affiches anti-gang organisé par le ministère.

Troupe a déclaré que ces initiatives visent à aider les élèves à reconnaître les tactiques de recrutement utilisées par les gangs tout en les encourageant à poursuivre des alternatives positives.

Il a réitéré que protéger les enfants contre les influences criminelles nécessite un effort collectif impliquant les écoles, les familles, les églises, les forces de l’ordre et les communautés afin de s’assurer que les jeunes bénéficient du soutien et des opportunités nécessaires pour faire des choix positifs.