Sainte-Lucie répond aux demandes de l’UE visant à mettre fin au programme de citoyenneté par investissement

Le gouvernement de Sainte-Lucie a soumis une réponse officielle à l’Union européenne concernant les inquiétudes entourant son programme de citoyenneté par investissement (CBI), alors que les pays des Caraïbes subissent une pression croissante pour y mettre fin ou risquer de perdre l’accès sans visa à l’Europe.

Le premier ministre Philip J. Pierre a confirmé lundi que son administration avait écrit à l’UE mais n’a pas dévoilé le contenu de la correspondance tant que les responsables européens ne l’auraient pas reçue et accusé réception.

L’Union européenne a donné aux États membres de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS) qui gèrent des programmes CBI jusqu’au 1er juin 2028 pour les dissoudre ou risquer potentiellement de perdre l’accès sans visa à l’espace Schengen.

Pierre a souligné que la question concerne tous les pays des Caraïbes qui opèrent de tels programmes et qu’elle n’est pas spécifique à Sainte-Lucie.

« Cette problématique touche tous les pays qui disposent de programmes CBI. Ce n’est pas un problème de Sainte-Lucie. Personne n’a identifié Sainte-Lucie… parce que ce n’est pas vrai. Ce n’est pas un problème pour Sainte-Lucie », a-t-il déclaré à des journalistes.

Le premier ministre a indiqué que l’UE avait initialement fixé au 31 octobre la date limite pour que les pays concernés annoncent s’ils souhaitaient poursuivre leurs programmes CBI. Toutefois, après des discussions, ce délai a été repoussé au 12 novembre.

Le vice-premier ministre Ernest Hilaire a conduit une délégation de l’OECS à Bruxelles pour des discussions avec des responsables européens.

« Nous avons écrit une lettre à l’UE. Je ne pense pas qu’il soit approprié de rendre publique cette lettre. Ces discussions doivent rester d’un niveau de confidentialité, de diplomatie et de confiance », a déclaré Pierre.

Il a ajouté que Sainte-Lucie continuerait à dialoguer avec les autorités européennes tout en protégeant ses intérêts nationaux.

« Sainte-Lucie poursuivra sur la voie du dialogue. Mais comme je vous l’ai toujours dit, tous les pays défendent leurs propres intérêts », a-t-il ajouté.

Pierre a reconnu que les gouvernements européens avaient des préoccupations concernant l’immigration et que les programmes CBI faisaient partie du débat plus large.

Cette évolution survient alors qu’Antigua-et-Barbuda a indiqué sa volonté de mettre fin à son propre programme de citoyenneté par investissement, à condition de bénéficier d’une période de transition prolongée jusqu’en 2030.

Dans une lettre datée du 30 octobre adressée au Commissaire européen chargé des Affaires intérieures et de la Migration, Magnus Brunner, le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a déclaré que son gouvernement avait retenu une option lui permettant de fermer le programme sur une période plus longue, sous certaines conditions.

Cinq pays de l’OECS — Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Niévès et Sainte-Lucie — exploitent actuellement des programmes CBI, qui accordent la citoyenneté à des investisseurs étrangers qualifiés en échange d’importantes contributions financières.

Pierre a soutenu que Sainte-Lucie dépendait moins des revenus du CBI que les autres pays qui opèrent des programmes similaires, tout en reconnaissant leur importance pour le développement national.

« Vous devez comprendre que Sainte-Lucie dépend le moins des revenus du CBI. C’est un fait. Nous voulons ces revenus, mais Sainte-Lucie a été choisie pour diriger la délégation en ce qui concerne les discussions », a-t-il déclaré.

Le premier ministre a révélé que Sainte-Lucie avait reçu environ 65 millions de dollars des Antilles orientales (EC$65 millions, soit 24 millions de dollars US) grâce à son programme CBI l’année dernière, dont une grande partie était allouée à la sécurité nationale et aux soins de santé.

Il a dit que le gouvernement envisageait de fournir un décompte détaillé de la manière dont les fonds ont été dépensés lors de sa prochaine présentation budgétaire.

« Nous allons lister chaque cent dépensé pour la sécurité nationale à partir des excédents de liquidités du programme CBI. Chaque cent pour la sécurité et la santé », a déclaré Pierre.

Il a également défendu la gestion par son administration des revenus du CBI, rejetant les allégations de mauvaise gestion financière et accusant ses adversaires politiques d’avoir déformé les dépenses du gouvernement.

Malgré l’incertitude entourant l’avenir du programme, Pierre a assuré aux citoyens que son administration poursuivrait les négociations avec l’UE tout en privilégiant les intérêts économiques de Sainte-Lucie.

« Nous savons que ce sont des temps difficiles, mais je vous le dis, votre gouvernement travaillera avec vous pour faire en sorte que Sainte-Lucie continue de survivre », a-t-il conclu.