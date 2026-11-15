Haïti lance une stratégie nationale pour renforcer la participation des femmes aux élections

Haïti a lancé une stratégie nationale destinée à accroître la participation des femmes aux élections et à l’action politique, alors que de nouveaux chiffres montrent qu’aucune femme ne s’était inscrite comme candidate à la présidence et que la représentation féminine dans les scrutins législatifs demeure nettement inférieure à l’objectif constitutionnel du pays.

L’initiative, dévoilée lundi 9 novembre au Karibe Hôtel de Pétion-Ville, est menée par le Conseil Électoral Provisoire (CEP) d’Haïti, en collaboration avec le Ministère des Affaires féminines et des Droits des femmes, ONU Femmes et le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH).

Sous le slogan « Pa gen demokrasi san fanm » (Pas de démocratie sans les femmes), la stratégie vise à lever les obstacles structurels, sociaux et institutionnels qui ont historiquement limité la participation des femmes haïtiennes aux processus politiques et électoraux.

Selon les données de l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique, les femmes représentent 50,4 % de la population haïtienne et 50,1 % de la population en âge de voter. Toutefois, leur représentation parmi les candidates et candidats à des fonctions élues demeure proportionnellement faible.

Les chiffres publiés par le CEP au 7 novembre indiquent qu’aucune femme ne s’était inscrite comme candidate à la présidence, tandis que les femmes ne constituent que 13,4 % des candidats au Sénat et 6,9 % des candidats à la Chambre des Députés.

Ces chiffres mettent en évidence l’écart entre la participation politique des femmes et le principe constitutionnel d’Haïti exigeant au moins 30 % de représentation féminine à tous les niveaux de la vie nationale.

Carlos Ruiz Massieu, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef du BINUH, a affirmé que l’implication des femmes est cruciale pour garantir des élections crédibles et représentatives.

« La participation des femmes est essentielle à la crédibilité et à l’inclusivité du processus électoral. Les femmes haïtiennes doivent pouvoir exercer pleinement leurs droits, non seulement en tant qu’électrices mais aussi en tant que candidates et futures dirigeantes », a-t-il déclaré.

La nouvelle stratégie se concentre sur trois axes principaux : accroître l’accès à une information électorale inclusive et sensible au genre, renforcer la mobilisation communautaire pour encourager l’implication féminine, et offrir des formations et un accompagnement afin que les femmes puissent participer efficacement aux élections.

Les organisateurs affirment que l’initiative vise également à instaurer un cadre politique plus sûr en s’attaquant aux discriminations, aux violences fondées sur le genre et à d’autres obstacles qui dissuadent les femmes de briguer des postes électifs.

Marie Goretti Nduwayo, représentante d’ONU Femmes en Haïti, a estimé que l’implication des femmes dans la prise de décision politique doit être considérée comme une condition fondamentale du gouvernance démocratique et non comme une simple question de représentation.

« La participation des femmes au gouvernement électoral ne peut pas être vue uniquement comme une exigence de représentation; c’est une impérative démocratique et une condition essentielle à la légitimité des institutions », a-t-elle déclaré.

« Alors que des progrès ont été constatés dans certains départements, des disparités persistantes nous rappellent que l’égalité ne peut être satisfaisante avec des avancées partielles », a-t-elle ajouté.

Nduwayo a appelé à des mesures plus vigoureuses pour faire en sorte que les engagements en faveur de la participation politique des femmes se traduisent par des opportunités réelles d’accès au leadership.

« Il est désormais essentiel de transformer les engagements en participation politique des femmes en mesures concrètes afin qu’ aucune femme ne soit exclue des espaces où se forge l’avenir démocratique d’Haïti », a-t-elle ajouté.

Le lancement a réuni des représentants des institutions gouvernementales haïtiennes, des missions diplomatiques, des partenaires internationaux, des organisations féminines et jeunesse, ainsi que des parties prenantes impliquées dans le processus électoral.

Lesparticipants ont discuté des priorités pour la mise en œuvre de la stratégie, des opportunités de collaboration et des mécanismes de coordination des efforts entre les agences gouvernementales et les organisations de la société civile.

L’initiative bénéficie d’un soutien financier de l’Agence espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID) et de la Suède, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (PBF).

Le CEP et ses partenaires estiment que la stratégie s’inscrit dans le cadre d’efforts plus vastes visant à promouvoir un processus électoral inclusif où les femmes peuvent participer librement et en sécurité, en tant que votantes, candidates et dirigeantes politiques.

Ils ont souligné que la coopération soutenue entre les institutions publiques, la société civile et les partenaires internationaux sera nécessaire pour s’attaquer durablement aux barrières historiques à la participation politique des femmes et pour renforcer les institutions démocratiques en Haïti.