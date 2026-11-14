Le Guyana interdit l’importation de produits de vapotage face aux préoccupations liées à l’usage chez les jeunes

Le gouvernement du Guyana a formellement interdit l’importation de produits de vapotage, d’appareils et de substances associées, invoquant des inquiétudes croissantes quant à leur utilisation chez les enfants et les jeunes ainsi que les risques potentiels pour la santé publique.

Le ministre d’État au Bureau du Président chargé des finances, le Dr Ashni Singh, a signé l’Ordonnance des Douanes (Modifications du Deuxième Annexe) 2026, le mercredi 11 novembre. L’ordonnance a ensuite été publiée au Journal officiel.

Cette nouvelle mesure modifie le Deuxième Annexe à la Loi sur les Douanes, interdisant l’importation des produits de vapotage, des appareils, des composants et des substances, sauf si une autorisation écrite est accordée par le ministre chargé de la santé.

Cette autorisation ne peut être délivrée que pour des produits destinés à la recherche scientifique, à la formation ou à des fins médicales.

Cette restriction fait suite à une annonce du président Irfaan Ali, qui a déclaré que le gouvernement répondait aux préoccupations exprimées par les parents, les enseignants, les responsables religieux et d’autres membres de la société au sujet de l’importation, de la vente et de l’utilisation répandues et non réglementées des produits de vapotage.

Ali a souligné plusieurs risques potentiels pour la santé associés au vapotage, notamment la dépendance à la nicotine, les effets sur le développement cérébral chez les enfants et les adolescents, les risques pendant la grossesse, ainsi que d’éventuelles conséquences sur les systèmes respiratoire et mental.

« L’absence de connaissance complète sur ces effets à long terme ne doit pas être interprétée comme une preuve d’innocuité, » a-t-il averti.

Le président a déclaré que les discussions avec les parents, les enseignants et les enfants avaient révélé des inquiétudes croissantes concernant le vapotage chez les adolescents et les élèves.

Il a exhorté les familles, les éducateurs, les responsables religieux et les représentants communautaires à sensibiliser sur les risques, en particulier ceux liés aux additifs contenus dans les produits de vapotage.

« Nous devons protéger nos enfants, nous devons protéger nos écoles, nous devons protéger notre société, » a déclaré Ali.

Sous l’ordonnance, les produits de vapotage sont définis de manière générale pour inclure les dispositifs, composants et substances, qu’ils contiennent ou non ou qu’ils soient destinés à être utilisés avec de la nicotine, du tabac, du cannabis, des cannabinoïdes ou d’autres substances.

Les restrictions couvrent les dispositifs jetables, rechargeables et réutilisables qui utilisent des piles, des courants électriques ou d’autres sources d’énergie pour chauffer ou vaporiser des substances en vue de leur inhalation.

Cela comprend les cigarettes électroniques, les cigares électroniques, les pipes électroniques, les stylos de vapotage, les dispositifs à pod, les mods « box », les dab pens et les vaporisateurs d’herbes sèches.

L’interdiction s’étend également à des substances de vapotage telles que les e-liquides, les huiles, les distillats, les concentrés, les cires, les résines et les gels, qu’elles contiennent ou non de la nicotine ou des cannabinoïdes, pourvu qu’elles soient emballées, étiquetées, commercialisées ou destinées à être utilisées avec des dispositifs de vapotage.

Cependant, l’ordonnance exclut les produits d’inhalation médicale, les humidificateurs, les diffuseurs et des appareils similaires conçus pour libérer une vapeur ou une brume dans une pièce plutôt que pour une inhalation directe.

Des exemptions s’appliquent également aux dispositifs spécifiquement conçus et fabriqués pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention de maladies, troubles ou autres conditions de santé.

Ali a déclaré que cette restriction vise à renforcer les protections de la santé publique tout en permettant aux autorités d’approuver des applications médicales et thérapeutiques légitimes.