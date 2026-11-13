Trinidad et Tobago rompt avec son soutien historique à la CPI lors d’un vote à l’ONU

Trinité-et-Tobago s’est abstenu lors d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant la Cour pénale internationale (CPI) le 2 novembre, marquant une rupture avec le long passé du pays en matière de soutien à l’institution défendue par l’ancien premier ministre Arthur N.R. Robinson.

La résolution, A/81/L.11, intitulée « Rapport sur la Cour pénale internationale », a été adoptée avec 93 États votant en faveur, 13 contre et 36 s’abstenant, selon le registre de votes des Nations Unies.

Les États-Unis, la Russie, Israël et l’Argentine figuraient parmi les pays ayant voté contre la résolution. La Biélorussie, la Corée du Nord, le Nicaragua et le Paraguay s’y opposèrent également.

Cette résolution annuelle permet aux États membres de l’ONU d’examiner le travail de la CPI et ses besoins en matière de coopération. Entre 2005 et 2022, elle était adoptée sans vote, Trinité-et-Tobago agissant parfois comme parrain ou co-parrain.

Selon la déclaration du président de l’Assemblée générale des Nations Unies, le tout dernier rapport sur la CPI couvre la période du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. Il décrit les activités judiciaires, de poursuites, administratives et institutionnelles de la cour, ainsi que sa coopération avec l’ONU, les gouvernements et d’autres partenaires.

Cette abstention a été critiquée par l’ancien ministre des Affaires étrangères et des Affaires CARICOM, le docteur Amery Browne, désormais sénateur d’opposition, qui a accusé le gouvernement d’abandonner le soutien de longue date de Trinité-et-Tobago à l’institution.

Browne a critiqué la Première ministre Kamla Persad-Bissessar et le ministre des Affaires étrangères et CARICOM, Sean Sobers, décrivant la décision comme une rupture avec la position diplomatique jusqu’alors établie par le pays.

« Sous ce régime de l’UNC, Trinité-et-Tobago est passé d’une position de co-parrainage de telles résolutions dans le passé à se détourner désormais de la CPI », a-t-il déclaré.

Il a aussi accusé l’administration d’agir au service d’un agenda étranger, soutenant que l’abstention mine l’héritage de Robinson, qui a joué un rôle clé dans la promotion de la proposition d’une cour pénale internationale.

« C’est une dévalorisation de l’héritage et du travail d’ANR Robinson, qui a été une inspiration majeure pour la création de la CPI afin de traduire en justice des auteurs individuels de crimes contre l’humanité et d’autres atrocités terribles », a déclaré Browne.

En 1989, Robinson, alors premier ministre, s’était adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies et avait appelé à relancer les travaux en vue de l’établissement d’une cour pénale internationale. Son intervention a contribué à relancer la proposition et a lancé des négociations qui ont abouti à l’adoption du Statut de Rome en 1998.

Browne a en outre décrit l’abstention comme « une marque de la lâcheté sans principe du cabinet actuel du UNC », soutenant que la décision avait embarrassé le prestige diplomatique de Trinité-et-Tobago.