Belize met fin à l’accord sur la brigade médicale cubaine tout en conservant les professionnels de santé

Le Belize mettra fin à son ancien accord de coopération médicale avec Cuba mais autorisera les médecins cubains et les autres professionnels de la santé déjà en poste dans le pays à rester sous contrat de travail individuel, a annoncé le gouvernement.

Cette décision marque une évolution dans le dispositif qui soutenait le système de santé du Belize depuis plus de trois décennies. Les membres de la Brigade médicale cubaine servent au Belize depuis 1990, fournissant des services médicaux dans le cadre d’un accord entre les deux gouvernements.

Dans un communiqué publié mardi 3 novembre, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que le Belize et Cuba ne renouvelleraient pas l’accord. Cependant, le ministère de la Santé et du Bien-être offrira à chaque professionnel cubain des contrats de travail individuels afin d’assurer la poursuite de la prestation des services médicaux.

« Le Gouvernement du Belize assure au public belizéen son engagement sans faille envers la prestation de services médicaux professionnels par des professionnels belizéens et étrangers au bénéfice de la santé et du bien‑être de tous les belizéens », a indiqué le communiqué.

L’annonce survient après des mois d’incertitude concernant l’avenir de la brigade, au milieu d’une pression croissante des États-Unis sur les pays qui entretiennent des accords de coopération médicale avec Cuba.

Le Premier ministre belizéen John Briceño a déclaré en mai que son administration cherchait à trouver un moyen de conserver le personnel médical cubain dans le cadre d’un dispositif qui répondrait aux préoccupations des États‑Unis concernant le programme. Washington a décrit les missions médicales cubaines à l’étranger comme une forme d’exploitation et de travail forcé, des accusations rejetées par La Havane.

Briceño a indiqué que le Belize avait payé les médecins cubains directement, plutôt que de faire parvenir leurs salaires par le gouvernement cubain, et que son administration travaillait à garantir que les professionnels souhaitant rester puissent le faire de façon volontaire.

Le ministre des Affaires étrangères, Francis Fonseca, a déclaré en octobre que les négociations sur l’avenir de la brigade approchaient d’une résolution. Le gouvernement avait envisagé des contrats individuels comme moyen de retenir les travailleurs tout en modifiant l’accord formel avec Cuba.

Cette question a d’importantes répercussions sur le système de santé publique du Belize, confronté à des pénuries et à une répartition inégale du personnel médical, notamment dans les zones mal desservies.

Un rapport de septembre du San Pedro Sun estimait que la brigade médicale cubaine comptait 82 professionnels à l’époque, certains œuvrant dans des établissements de santé à travers le pays, y compris la Polyclinique Dr. Otto Rodríguez San Pedro II à Ambergris Caye.

Le ministre de la Santé, Kevin Bernard, avait déjà averti que le départ des professionnels cubains pourrait affecter la prestation des soins médicaux. Le gouvernement a exploré d’autres options de recrutement, notamment des infirmières venues des Philippines et des professionnels de santé originaires du Honduras, du Nicaragua et du Mexique.

Le Belize cherche également à renforcer sa main-d’œuvre sanitaire nationale. Bernard a déclaré que le Cabinet avait approuvé un programme d’investissement de 33 millions de dollars bélizéens sur dix ans visant à développer les formations et les bourses pour les Belizéens souhaitant se former en soins infirmiers et dans d’autres spécialités médicales.

La coopération médicale entre Cuba et Belize a débuté le 8 décembre 1990. Le programme fait partie d’un effort international plus vaste par lequel des médecins cubains et d’autres professionnels de la santé fournissent des services dans des pays confrontés à des pénuries de personnel médical.

Le nouvel arrangement permettra au Belize de conserver les services des professionnels cubains tout en mettant fin à l’accord intergouvernemental qui régissait leur déploiement depuis plus de 35 ans.