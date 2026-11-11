Dominicain Aujourd’hui

L’ambassadeur de Taïwan en Haïti, Hu Cheng-Hao, s’est rendu au parc industriel Codevi à Ouanaminthe, où il a découvert son modèle d’affaires binational et son rôle dans le rapprochement entre Haïti et la République dominicaine via un réseau commun de production et d’exportation.

Fernando Capellán, président du groupe M-Codevi, a dirigé la visite et mis en avant les atouts logistiques du parc, une main-d’œuvre compétitive et sa proximité avec le marché américain, ce qui peut réduire les coûts de production et les délais de livraison par rapport à l’Asie.

L’ambassadeur a également visité les installations de production de Codevi et a pris connaissance de son infrastructure, de ses initiatives environnementales et des services destinés aux employés, notamment la formation technique, les soins de santé primaires, les services de restauration, la garde d’enfants et les coopératives d’épargne.

Fondé par Grupo M en 2003, Codevi emploie aujourd’hui environ 18 500 personnes et est devenu un important pôle manufacturier dans la région. Ses entreprises bénéficient d’un accès préférentiel et sans droits de douane au marché américain. Le parc produit également de l’électricité pour ses opérations et pour les communautés voisines et conduit des programmes de reboisement.

Capellán a décrit Codevi comme un modèle de production éprouvé qui conjugue des opportunités commerciales internationales à la création d’emplois et au développement des communautés situées le long de la frontière entre Haïti et la République dominicaine.

La visite a également mis en lumière l’importance de Taïwan pour l’industrie mondiale du textile. Selon la Taiwan Textile Federation, le pays produit environ 70 % des tissus fonctionnels et haute performance du monde, soutenu par une chaîne d’approvisionnement intégrée et des institutions axées sur l’innovation, la recherche, le design et la durabilité.