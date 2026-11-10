La bourse Chevening élargit la vision d’un diplômé jamaïcain pour la réforme de l’éducation

La bourse Chevening/JN Oliver Clarke a permis à Najae Murray, professionnel jamaïcain de l’éducation, d’élargir sa compréhension des politiques éducatives et de renforcer son ambition de contribuer aux efforts de réforme de l’éducation dans son pays.

Après avoir obtenu un master en éducation et développement international à l’Institut d’éducation de l’Université College London (UCL), Murray est retourné en Jamaïque, où il travaille au Conseil universitaire de Jamaïque (UCJ).

Il applique les compétences en recherche, en analyse et en politique acquises au cours de ses études aux débats sur la réforme de l’enseignement supérieur, l’efficacité des diplômés et l’avenir de l’apprentissage.

Murray a reçu le tout premier prix partenaire Chevening en 2024. Cette bourse porte le nom du feu Oliver F. Clarke, ancien président du Jamaica National Group et de The Gleaner Company.

Initialement appréhensif face à l’adaptation à un nouvel environnement académique au Royaume-Uni, Murray a déclaré que la diversité qu’il a rencontrée à Londres l’a aidé à se sentir chez lui.

« J’ai, à ma surprise, eu l’impression d’être chez moi, car il y avait tant de groupes de personnes si divers. Cela me rappelait chez moi — “Out of Many, One People” », se souvint-il.

La transition académique a également mis sa confiance à l’épreuve. En attendant les résultats d’un devoir, Murray se demanda s’il serait à la hauteur des exigences de son nouvel environnement d’apprentissage. Toutefois, obtenir une bonne note lui redonna confiance.

« J’ai appelé ma famille restée au pays et leur ai dit : “Wow, j’y suis enfin arrivé. J’ai enfin percé le secret” », a-t-il confié.

Fort de ses bases en communication et de son expérience professionnelle au UCJ, Murray s’était déjà intéressé à la politique et à la planification de l’éducation. Il a entrepris ce master pour mieux comprendre comment les systèmes éducatifs peuvent soutenir le développement en Jamaïque et dans d’autres pays à revenu faible ou moyen.

Ses études l’ont exposé à différentes approches des défis éducatifs et à l’importance de comprendre les contextes sociaux, économiques et politiques dans lesquels les politiques sont mises en œuvre.

Un travail portant sur le rôle de l’enseignement dans les écoles privées au Soudan du Sud a été particulièrement marquant. Il a démontré que les concepts éducatifs peuvent revêtir des significations différentes d’un pays à l’autre et pourquoi les décideurs doivent comprendre les conditions locales avant de proposer des solutions.

« Cela m’a appris que écouter est bien plus important que répondre, et qu’il faut comprendre comment les gens définissent eux‑mêmes l’éducation avant de tenter d’offrir des solutions », a-t-il expliqué.

Le programme a également renforcé ses compétences en recherche, l’aidant à analyser les problèmes de manière plus rigoureuse et à considérer différents points de vue avant de tirer des conclusions.

Depuis son retour en Jamaïque, Murray applique de plus en plus ces compétences à des discussions qui vont au‑delà de ses domaines initiaux de communication et de relations publiques.

Un exemple en est la Conférence Dennis Irving Distinguished du UCJ, qu’il a planifiée et organisée autour du thème « Qualité par la conception : renforcer les établissements d’enseignement supérieur pour l’efficacité des diplômés ».

L’événement reflétait son intérêt croissant pour la manière dont les établissements d’enseignement supérieur peuvent mieux préparer les diplômés à une main-d’œuvre et à une société en mutation. Il a déclaré que son expérience à l’UCL l’avait aidé à reconnaître l’importance d’intégrer les discussions internationales sur la qualité et l’efficacité de l’éducation dans les échanges politiques jamaïcains.

Appliquer de nouvelles compétences au-delà du cadre professionnel

Les efforts de Murray pour mettre à profit son expérience internationale en Jamaïque s’étendent également à des initiatives communautaires.

En collaborant avec des membres de sa cohorte Chevening 2024-2025, il a aidé à réunir plus de 12 000 livres sterling par le biais du Chevening Alumni Fund du Foreign, Commonwealth and Development Office pour un projet d’éducation à la résilience climatique.

Cette initiative, actuellement en phase de mise en œuvre, établira un programme visant à former des ambassadeurs de résilience climatique dans six écoles primaires à travers la Jamaïque, deux écoles dans chaque comté.

Le projet vise à aider les enfants à comprendre et à réagir face aux risques liés au climat, en particulier après l’ouragan Melissa et son impact sur les communautés vulnérables.

Murray souhaite aussi que les jeunes jouent un rôle plus important dans les discussions sur les politiques éducatives nationales. Il soutient que la participation des jeunes doit dépasser la mise en scène symbolique et que les perspectives des élèves doivent éclairer les décisions de manière significative.

Étant le plus jeune membre de son département, il estime que son expérience relativement récente au sein du système éducatif lui donne un aperçu des défis auxquels les étudiants sont confrontés. Il espère utiliser cette perspective pour aider les institutions à concevoir des politiques et des programmes qui répondent mieux aux besoins des apprenants et des communautés.

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Murray attribue à la bourse Chevening Oliver F. Clarke, délivrée par la JN Foundation, une influence sur son développement à la fois professionnel et personnel.

Claudine Allen, directrice générale de la JN Foundation, a déclaré que son expérience illustre la valeur d’investir dans des personnes déterminées à contribuer au développement de la Jamaïque.

« Le parcours de Najae démontre la valeur d’investir dans des personnes déterminées à mettre leurs connaissances et leurs expériences au service du développement de la Jamaïque. Grâce à la bourse Oliver Clarke Chevening, il n’a pas seulement acquis une qualification internationale ; il a élargi sa perspective, renforcé ses capacités de recherche et approfondi sa compréhension de la manière dont l’éducation peut impulser le progrès national », a-t-elle déclaré.

Allen a ajouté que la fondation était encouragée par son implication dans les discussions sur les politiques d’enseignement supérieur et les initiatives communautaires, décrivant son ambition de contribuer à un système éducatif plus réactif comme reflétant le leadership que le programme de bourses cherche à encourager.

À l’avenir, Murray espère entreprendre des études doctorales d’ici 2028, en se concentrant sur l’éducation et les systèmes innovants. Il souhaite explorer comment les politiques éducatives peuvent s’adapter aux technologies émergentes, à de nouvelles méthodes d’enseignement et aux besoins changeants des apprenants.

Son ambition plus générale est de voir la Jamaïque adopter une approche plus proactive du changement éducatif plutôt que de se contenter de réagir aux évolutions qui se présentent.

« J’ai désormais trouvé une passion dans quelque chose de bien plus grand que moi », a-t-il déclaré. « Et je veux accomplir le travail nécessaire pour m’assurer de pouvoir contribuer durablement à mon pays ».