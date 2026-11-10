Le Guyana se félicite des sanctions américaines contre un réseau accusé d’utiliser frauduleusement le drapeau national

Le Guyana a accueilli favorablement les sanctions imposées par le Département du Trésor des États‑Unis contre deux personnes basées en Inde, accusées d’être à la tête d’un réseau qui enregistrait frauduleusement des navires sous le pavillon guyanais.

Dans une déclaration publiée le 5 novembre, l’Administration maritime du Guyana (MARAD) a identifié ces individus comme Suniel Kumar Sharma et son épouse, Jaspreet Preeti Shahid, qu’elle affirme impliqués dans une fraude maritime affectant le Guyana et plusieurs autres pays.

Selon MARAD, le duo aurait contribué à la gestion d’un réseau présentant à tort des navires comme enregistrés au Guyana par le biais d’une entité nommée l’International Maritime Safety Agency of Guyana (IMSAG), facilitant l’usage non autorisé du pavillon national.

Le département a précisé que ces activités portent atteinte à l’intégrité des registres nationaux des navires et présentent des risques pour la sécurité maritime.

Les sanctions s’inscrivent dans le cadre d’efforts plus vastes des États‑Unis visant ce réseau et les entités qui y sont associées. Le Guyana a déclaré soutenir les actions du Département du Trésor contre Sharma, Shahid et les organisations identifiées.

Le gouvernement a également exprimé ses préoccupations concernant l’enregistrement frauduleux de navires lors de forums maritimes internationaux et régionaux, plaidant pour une coopération renforcée et des mesures d’application plus strictes.

En juillet 2026, le ministre guyanais des Services publics et de l’Aviation, Deodat Indar, a présenté une étude de cas intitulée Inscription frauduleuse : perspective guyanaise lors du Global Maritime Security and Sanctions Enforcement Symposium (Symposium sur la sécurité maritime mondiale et l’application des sanctions) qui s’est tenu à Antigua-et-Barbuda.

La présentation a examiné les implications de l’enregistrement frauduleux des navires et les mesures que le Guyana poursuit pour remédier à ce phénomène.

La question a également été portée à l’ordre du jour lors de la 56e Assemblée générale annuelle de l’Association Caribéenne des Transports Maritimes, récemment organisée au Guyana.

MARAD a déclaré que le pays continuerait de collaborer avec des partenaires internationaux, des administrations maritimes et les agences d’application de la loi afin de protéger l’intégrité de son registre des navires, de maintenir les normes maritimes internationales et d’empêcher que son pavillon soit utilisé pour faciliter des activités criminelles ou contourner des sanctions internationales.