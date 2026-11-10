Le NDC de Grenade remporte un deuxième mandat historique consécutif avec 14 sièges

Le Premier ministre de Grenade, Dickon Mitchell, a conduit le National Democratic Congress (NDC) à une victoire électorale historique pour la deuxième fois d’affilée, remportant 14 des 15 sièges du parlement selon des résultats provisoires.

Cette victoire représente la première fois dans l’histoire du NDC qu’il obtient des élections générales consécutives, consolidant ainsi le mandat de Mitchell après le retour du parti au pouvoir en 2022.

Le NDC avait déjà dirigé des gouvernements en 1990 et 2008, mais avait perdu les élections qui ont suivi à chaque fois. Sous la houlette de Mitchell, il avait gagné neuf sièges en 2022 avant d’élargir sa majorité parlementaire à 14 lors de cette dernière élection.

L’opposition, le New National Party (NNP), a obtenu le siège restant, le Dr Adrian Joseph conservant la circonscription de St. George North West.

Le NDC a également dominé le vote populaire, recueillant 37 369 voix, soit 61 % des bulletins valides déposés. Le NNP a obtenu 22 567 voix, représentant 36,84 %, tandis que le Democratic People’s Movement est arrivé troisième avec 1 189 voix, soit 1,94 %.

Ces résultats donnent au NDC un avantage sur le plan du vote populaire de 14 802 voix par rapport au NNP.

Avec l’ensemble des 282 sections de vote ayant communiqué, le taux de participation s’élevait à 63,3 %, soit 61 460 bulletins déposés sur un électorat de 97 031 électeurs inscrits.

Sur les bulletins déposés, 61 264 étaient valides et 196 ont été rejetés. Par ailleurs, 145 bulletins gâchés ont été enregistrés séparément.

Les cinq autres partis politiques ont, pour leur part, reçu collectivement 139 voix.

Les résultats restent provisoires, en attendant un recomptage officiel par le Bureau des élections parlementaires. L’agence Associated Press a également signalé la victoire du NDC avec 14 sièges et une part de plus de 60 % des suffrages.