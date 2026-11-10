Actualités dominicaines aujourd’hui

Washington, D.C.— L’ancien ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Álvarez, s’est récemment rendu à Washington, D.C., où il a partagé ses réflexions sur les six années passées à diriger la politique extérieure de son pays, lors de la rencontre annuelle du Programme d’études latino-américaines de l’École d’études internationales avancées de l’Université Johns Hopkins (SAIS).

Álvarez, également ambassadeur émérite et ancien diplômé de la SAIS, a pris part à une conversation avec des enseignants, des étudiants et des anciens au Bloomberg Center, animée par Jim Marckwardt. Les échanges ont porté sur les relations entre la République dominicaine et les États‑Unis, sur la capacité des petits États à peser dans les affaires internationales par la diplomatie et les alliances, ainsi que sur les efforts visant à renforcer la réponse internationale à la crise haïtienne.

L’ancien ministre a également évoqué le défi consistant à concilier les engagements commerciaux avec la sécurité alimentaire, en prenant l’exemple du riz dans le cadre de l’accord CAFTA-DR.

Lors de sa visite à Washington, Álvarez a rencontré le Secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), Albert Ramdin, afin de discuter des évolutions en Haïti et au Nicaragua, des processus électoraux et des défis auxquels la démocratie est confrontée dans l’ensemble de l’hémisphère occidental. Ils ont aussi exploré des possibilités de coopération sur des questions régionales.

Álvarez a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts visant à renforcer la démocratie dans les Amériques, tandis que Ramdin a loué son expérience et sa perspective sur les affaires régionales.

Dans le cadre de sa visite, Álvarez a fait don de deux volumes à la bibliothèque Columbus de l’OEA retraçant la réponse diplomatique de la République dominicaine face à la crise haïtienne entre 2020 et 2024, puis entre 2024 et 2026. Les publications rassemblent des discours, des positions officielles et des initiatives diplomatiques, contribuant à la préservation du mémoire diplomatique du pays.

Réfléchissant à son passage à la SAIS, Álvarez a souligné l’importance de la formation académique dans la conduite de son mandat de ministre des Affaires étrangères. Il se souvient d’un cours donné en 1983 par le professeur Simon Serfaty sur la politique étrangère des États‑Unis et sur l’importance stratégique du détroit d’Hormuz, qui, selon lui, a contribué à forger le cadre historique et géopolitique qu’il a ensuite appliqué aux affaires internationales.

Il a également insisté sur le fait que la prise de décision publique efficace exige une reddition de comptes, la capacité à reconnaître ses erreurs et la capacité de relier les connaissances académiques aux exigences pratiques de la diplomatie.