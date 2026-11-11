Élection à Grenade : la Haute Cour rejette un recours et l’élection se poursuit

Les élections générales de Grenade se dérouleront comme prévu jeudi, après que la Cour supérieure a rejeté une contestation visant à empêcher le scrutin.

La juge de la Haute Cour, l’honorable Agnes Actie, a déclaré jeudi matin que le Premier ministre Dickon Mitchell avait agi conformément à la Constitution lorsqu’il a conseillé au Gouverneur général de dissoudre le Parlement, ouvrant ainsi la voie au vote des électeurs pour l’élection d’un nouveau gouvernement.

L’affaire avait été déposée par Cajeton Hood contre Mitchell, le Surveillant des Élections et le Procureur général. Hood avait demandé d’empêcher le Premier ministre de conseiller au Gouverneur général de dissoudre le Parlement et de bloquer les élections générales.

Le Parlement a été dissous le 2 octobre, le Gouverneur général fixant la date du scrutin au 5 novembre.

En rejetant la requête, Actie a estimé que le Premier ministre avait agi conformément à la Constitution et à la loi. Elle a également rappelé le principe juridique établi selon lequel, une fois le Parlement dissous et le processus électoral engagé, les contestations relatives à l’élection générale doivent être portées par une pétition électorale après le vote.

Hood s’est représenté lui-même lors de la procédure. Mitchell et le Procureur général étaient défendus par le Bureau du Procureur Général, avec le Dr Francis Alexis KC, Ruggles Ferguson KC et Ian Sandy. Le Surveillant des Élections était représenté par Darshan Ramdhani KC et Sabrita Khan-Ramdhani.

Cette décision intervient alors que les Grenadiens se dirigent vers les urnes pour élire les 15 membres de la Chambre des représentants. Au total, 46 candidats briguent les sièges à travers Grenade, Carriacou et Petite Martinique.

Le National Democratic Congress (NDC), parti au pouvoir dirigé par Mitchell, cherche un second mandat consécutif face au principal parti d’opposition, le Nouveau Parti National (NNP), dirigé par Emmalin Pierre, et au Mouvement démocratique du peuple (DPM), dirigé par Peter David.

Le NDC avait remporté neuf sièges lors des élections générales de 2022, tandis que le NNP en avait obtenu six. Emmalin Pierre, qui a pris la tête du NNP en succédant à l’ancien Premier ministre Keith Mitchell en 2024, est la première femme à diriger le NNP lors d’une élection générale.

Un parti doit obtenir au moins huit sièges pour décrocher la majorité à la Chambre des représentants et former le gouvernement.

La décision de la Haute Cour signifie que le recours juridique ne retardera pas le vote de jeudi. Toute contestation ultérieure concernant l’élection elle-même devra être engagée via la procédure de pétition électorale après la proclamation des résultats.