République dominicaine expulse plus de 40 500 Haïtiens en octobre

Les autorités dominicaines ont interpellé 44 414 Haïtiens en situation migratoire irrégulière au cours du mois d’octobre, et ont expulsé 40 521 d’entre eux dans le cadre d’opérations intensifiées de contrôle de l’immigration à travers l’ensemble du territoire.

La Direction générale de la migration (DGM) a précisé que ces opérations ont été menées en coordination avec les forces armées, la Police nationale et d’autres agences de sécurité, ciblant plusieurs provinces ainsi que des établissements commerciaux et agricoles.

Le département de Dajabón a enregistré le plus grand nombre d’arrestations durant le mois, s’élevant à 6 700 cas, suivi par Elías Piña avec 4 961 et Santo Domingo avec 4 845.

L’Armée de la République dominicaine a remis 10 872 personnes à la DGM lors des opérations, tandis que la Police nationale en a assuré 4 895. D’autres organes impliqués comprenaient le Corps spécialisé de sécurité des frontières terrestres, qui a remis 3 289 personnes; le Service national de protection de l’environnement, avec 151; et la Marine de la République dominicaine, avec 43.

Des inspections migratoires ont aussi été effectuées dans des exploitations agricoles et des projets agro-industriels à San Francisco de Macorís, Moca et San Juan, où près de 700 Haïtiens en situation migratoire irrégulière ont été identifiés au cours d’octobre.

Les autorités ont également mené des opérations dans des établissements commerciaux situés à Duarte, Peravia, San Pedro de Macorís et La Romana, ainsi que dans le District national et dans plusieurs zones de Santo Domingo. Le but des inspections était de vérifier le statut d’immigration des travailleurs étrangers et d’évaluer leurs conditions d’emploi.

Dans une mise à jour distincte, la DGM a indiqué que 2 102 personnes incapables de démontrer un statut d’immigration régulier avaient été détenues lors des opérations des 31 octobre et 1er novembre. Par ailleurs, 2 234 personnes ont été expulsées par les postes de contrôle frontaliers à Dajabón, Elías Piña, Jimaní et Pedernales.

L’agence a indiqué qu’elle poursuivrait la conduite d’opérations conjointes avec les forces armées et la Police nationale à travers le pays dans le cadre des efforts visant à faire respecter les lois sur l’immigration en République dominicaine.

La DGM a également signalé des initiatives visant à renforcer la formation de son personnel opérationnel et administratif, avec le soutien d’organisations nationales et internationales. Cette formation vise à améliorer la surveillance et la vérification du statut d’immigration des travailleurs étrangers et les services fournis aux personnes concernées.