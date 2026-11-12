Physiothérapeute jamaïcain nommé parmi les 75 professionnels remarquables de World Physiotherapy

La physiothérapeute jamaïcaine, éducatrice et entrepreneure, la docteure Bernadette Bryan-Frankson, figure parmi les 75 physiothérapeutes remarquables de World Physiotherapy, une distinction internationale qui marque le 75e anniversaire de l’organisation.

Bryan-Frankson a été nominée par Gayean Johnson via l’Association jamaïcaine de physiothérapie et choisie après un processus d’examen et une recommandation adressée au conseil exécutif de l’organisation.

Les 75 récipiendaires représentent des physiothérapeutes dont l’action a contribué à faire progresser la profession et à étendre son influence à l’échelle mondiale.

Bryan-Frankson, dont la carrière s’étend sur plus de quarante années, a qualifié cette reconnaissance de l’une des étapes les plus marquantes de son parcours professionnel.

« Être reconnu parmi les 75 physiothérapeutes remarquables de World Physiotherapy signifie que les innombrables petites décisions de continuer à apprendre, à bâtir et à servir se sont, avec le temps, accumulées pour produire quelque chose de significatif, dépassant leurs racines en Jamaïque pour résonner sur la scène mondiale, » a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué que sa réaction initiale à la nouvelle avait été une « surprise et une joie absolue », suivies d’une certaine humilité en réfléchissant au groupe de physiothérapeutes reconnus internationalement qui figurent sur la liste. Parmi eux figurent Robin McKenzie et Kari Bø, dont les travaux ont influencé son propre développement professionnel.

Bryan-Frankson est entrée à l’École de physiothérapie de Kingston en 1978 et a depuis construit une carrière qui allie pratique clinique, enseignement, mentorat, leadership professionnel et entrepreneuriat.

Ses contributions comprennent le développement de services de réadaptation spécialisés en Jamaïque, notamment dans la santé pelvienne et la prise en charge du lymphœdème, tout en enseignant et en guidant des générations de physiothérapeutes.

Elle est fondatrice, directrice générale et directrice clinique de Physical Therapy Solutions Ltd., une pratique d’origine jamaïcaine axée sur la fourniture de services de rééducation conformes à des normes internationales tout en créant des emplois et en développant les professionnels de la santé.

Son travail s’est également élargi à la rééducation animale. Après avoir suivi une formation officielle dans ce domaine, elle a créé Paws for Physio, décrite comme la première unité de rééducation canine en Jamaïque. Elle explore également des services de rééducation virtuelle pour des patients humains et animaux à travers les Caraïbes.

Malgré cette reconnaissance internationale, Bryan-Frankson indique n’avoir aucune intention de ralentir sur le plan professionnel.

« À ce stade de ma carrière, je suis toujours guidée par la curiosité, les possibilités et l’excitation de voir ce qui peut être créé ensuite, » a-t-elle déclaré. « Je ne vois pas ce stade comme une période de ralentissement. Je le perçois comme une phase d’élargissement de mon influence. »

Elle a ajouté que cette reconnaissance revêt une signification particulière pour la Jamaïque et la région des Caraïbes, démontrant que des professionnels œuvrant dans des pays plus petits peuvent apporter des contributions pertinentes à l’échelle mondiale.

« Notre région possède des connaissances, de la créativité et du leadership à offrir à la profession mondiale, » a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle espère que son accomplissement encouragera les jeunes physiothérapeutes à reconnaître que « d’où l’on commence ne détermine pas jusqu’où peut aller son apport. »

World Physiotherapy annoncera les 75 récipiendaires individuellement entre septembre et novembre 2026. Leurs contributions seront également mises en évidence sur le site Internet de l’organisation et dans une publication commémorative. Les destinataires recevront un certificat et une médaille, avec une reconnaissance plus large prévue pour la fin du mois de novembre.

Bryan-Frankson a déclaré qu’elle espère laisser comme héritage celle d’« une pionnière dont la curiosité, le courage et l’engagement ont permis de faire progresser la profession dans mon pays. »