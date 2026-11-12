Antigua-et-Barbuda : son bilan en droits humains face au quatrième Examen périodique universel de l’ONU

Antigua-et-Barbuda sera soumis à son quatrième examen du bilan relatif aux droits humains par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, prévu le vendredi 6 novembre, dans le cadre d’un processus international qui évalue la situation des droits humains dans l’ensemble des 193 États membres de l’ONU.

L’examen se déroulera de 9 h à 12 h 30, heure GMT+1, à Genève, en Suisse, lors de la 53e session du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme.

La délégation du pays sera dirigée par le ministre des Affaires étrangères, E.P. Chet Greene.

L’EPU est un mécanisme d’examen par les pairs par lequel les États membres des Nations Unies passent en revue les bilans des droits humains des uns et des autres et formulent des recommandations en vue d’améliorations. Les examens précédents d’Antigua-et-Barbuda ont eu lieu en octobre 2011, mai 2016 et novembre 2021.

Le quatrième examen évaluera les progrès réalisés par le pays dans la mise en œuvre des recommandations acceptées lors des cycles antérieurs, ainsi que les évolutions de la situation des droits humains depuis son dernier contrôle.

L’évaluation s’appuiera sur trois sources principales : un rapport national soumis par Antigua-et-Barbuda ; des informations fournies par des experts en droits humains des Nations Unies, des comités traitant des traités et d’autres entités de l’ONU ; et des contributions de parties prenantes, notamment des organisations de la société civile, des organismes régionaux et des institutions nationales des droits humains.

L’examen sera mené par les 47 États membres du Conseil des droits de l’homme, bien que d’autres États membres et États observateurs de l’ONU puissent également y participer.

La République démocratique du Congo, la République dominicaine et l’Indonésie formeront le groupe de rapporteurs composé de trois membres, appelé troïka, chargé de l’examen d’Antigua-et-Barbuda.

Le Groupe de travail de l’EPU doit adopter ses recommandations pour Antigua-et-Barbuda le 13 novembre, entre 14 h 30 et 18 h, heure GMT+1. Le gouvernement aura ensuite l’occasion d’indiquer sa position sur ces recommandations.

Cet examen s’inscrit dans le quatrième cycle de l’EPU, qui a commencé après que les 193 États membres de l’ONU eurent terminé trois tours d’examen précédents. Le processus a été instauré en 2006, et sa première session d’examen s’est tenue en avril 2008.

Les délibérations seront diffusées en direct sur la plateforme de webdiffusion des Nations Unies. Les rapports qui éclairent l’examen d’Antigua-et-Barbuda, ainsi que la liste des orateurs et les déclarations, sont accessibles via le portail en ligne du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.