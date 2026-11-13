Morgan condamne les députés d’opposition pour la confrontation au Parlement

Adjoint au Leader des Affaires du Gouvernement à la Chambre des représentants, Robert Nesta Morgan a condamné la conduite des membres de l’opposition lors de la séance de mardi à la Chambre, en pointant tout particulièrement le député du Nord de Manchester-Ouest, Mikael Phillips, pour une confrontation remplie d’injures avec le député du Gouvernement Desmond McKenzie.

Dans une déclaration publiée mercredi, Morgan a accusé plusieurs membres de l’opposition d’adopter, selon lui, un comportement non parlementaire pendant et après la séance, qui a été marquée par des échanges houleux au sujet d’une motion censurant le Gouvernement pour s’être abstenu d’une résolution des Nations Unies appelant à mettre fin à l’embargo américain sur Cuba.

Selon Morgan, les tensions se sont intensifiées peu après l’ajournement lorsque Phillips a pris à part verbalement la Présidente de la Chambre, Juliet Holness. D’après lui, McKenzie est intervenu et a exhorté Phillips à faire preuve de respect envers le président de la Chambre, ce qui a conduit Phillips à répondre par des injures avant de s’approcher avec agressivité du député de West Kingston.

Morgan a déclaré que Phillips a dû être retenu par plusieurs membres de la Chambre. Il a également évoqué des images qui, selon lui, semblaient montrer que Phillips portait un contact physique au chef de l’opposition, Mark Golding, alors qu’il se dirigeait vers McKenzie.

« Nous déplorons le comportement non parlementaire de plusieurs membres de l’opposition, tant pendant la séance que pendant que nous menions les affaires de la nation, et même après », a déclaré Morgan.

Il a désigné en particulier Golding pour des propos, selon lui, dirigés contre la présidente de la Chambre, et l’élu d’opposition Angela Brown Burke pour des remarques qu’il a dit avoir été faites hors micro. Il a réservé des critiques plus sévères envers Phillips en raison de la confrontation avec McKenzie.

« Nous sommes les représentants du peuple. Notre devoir est d’aller au Parlement et de conduire les affaires du pays et du peuple jamaïcain avec respect et professionnalisme », a-t-il déclaré.

Morgan a indiqué que le Gouvernement ne tolérerait pas ce type de conduite et a soutenu qu’elle reflétait négativement sur le Parlement et envoyait un mauvais exemple au public.

« Notre côté, c’est-à-dire le côté du Gouvernement, ne tolérera, n’approuvera ni ne soutiendra le type de comportement que nous avons vu aujourd’hui [mardi] au Parlement de la part de l’Opposition. Cela donne un mauvais exemple à tous ceux qui observent ce qui se passe à l’Assemblée », a-t-il déclaré.

Il a également cherché à distinguer le comportement des membres de l’Opposition de celui des députés du Gouvernement.

« Nous ne voulons pas qu’il soit dit que tous les parlementaires ou le Parlement se comportent de cette manière. La distinction doit être faite que le comportement provenait de l’Opposition et non du côté du Gouvernement. Un comportement que nous condamnons, que nous rejetons et contre lequel nous continuerons de parler et d’agir », a ajouté Morgan.

La confrontation a suivi une séance houleuse au cours de laquelle les membres de l’opposition ont protesté après que le Leader des Affaires du Gouvernement Floyd Green a appelé à mettre fin au débat sur la motion de censure.

La motion, déposée par le député d’opposition Anthony Hylton, contestait la décision du Gouvernement de s’abstenir lors d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 28 octobre appelant à mettre fin à l’embargo américain sur Cuba.

L’abstention jamaïcaine a marqué la première fois que le pays n’a pas soutenu cette résolution depuis son introduction en 1992.