Aujourd’hui en République dominicaine

La Force de suppression des gangs (FSG) a saisi des armes et des munitions lors d’une opération mercredi au nord de l’aéroport international de Port-au-Prince, dans le cadre des efforts visant à reprendre le contrôle des zones détenues par des gangs armés en Haïti.

La force multinationale a indiqué que l’opération visait des zones utilisées par des groupes criminels comme repaires, points de rassemblement et bases d’approvisionnement. La sécurisation de ces sites est jugée essentielle pour renforcer la sécurité autour de l’aéroport et des communautés voisines, rétablir la libre circulation et créer les conditions permettant le retour en sécurité des personnes déplacées par la violence.

La FSG a indiqué que ses opérations se poursuivraient « zone par zone et quartier par quartier » malgré les attaques dirigées contre son personnel. La force a récemment averti les gangs haïtiens que la violence, y compris l’embuscade et la disparition de quatre soldats salvadoriens, n’empêcherait pas l’accomplissement de son mandat.

Le gouvernement de la République dominicaine a déclaré que la FSG compte actuellement 2 181 personnels en Haïti et qu’elle devrait atteindre environ 5 500 militaires et policiers dans environ trois mois, conformément au mandat établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le ministre des Affaires étrangères Víctor « Ito » Bisonó a déclaré que la République dominicaine, qui ne fait pas partie de la force multinationale, a apporté 20 millions de dollars américains pour soutenir ses opérations.

La FSG a déclaré que la sécurisation des zones autour de l’aéroport et d’autres sites stratégiques demeure une priorité à mesure qu’elle poursuit son effort pour accroître la sécurité et rétablir l’accès aux communautés touchées par la violence des gangs.