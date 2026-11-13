Actualités dominicaines du jour

L’intervention militaire du Salvador en Haïti suscite une attention internationale croissante alors que le président Nayib Bukele cherche à présenter son gouvernement comme une force capable de faire face à la crise des gangs qui sévit dans le pays des Caraïbes.

L’offensive a débuté à la mi-octobre après la disparition de quatre techniciens aéronautiques salvadoréens travaillant avec une mission soutenue par l’ONU, survenue à la suite d’une attaque de gangs. Le Salvador a depuis déployé environ 2 500 soldats, y compris des forces impliquées dans des opérations ciblant des gangs.

Des vidéos diffusées par Bukele et ses partisans montrent des soldats salvadoréens et des véhicules blindés en action en Haïti, présentant l’intervention comme un effort visant à aider le pays à retrouver le contrôle. Les analystes estiment toutefois que la campagne sert aussi à renforcer l’image politique de Bukele avant les élections de février.

Le stratège politique salvadorien Roberto Dubón a décrit la campagne de communication comme un effort pour présenter Bukele comme un « super-héros », et a indiqué qu’Haïti pourrait servir de terrain d’essai pour ses politiques de sécurité à l’étranger.

L’opération a suscité des préoccupations concernant la transparence, les droits humains et la possibilité d’un conflit prolongé. Amnesty International a appelé le Salvador et Haïti à divulguer l’accord autorisant le déploiement et à veiller au respect du droit international.

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, s’est distancé de l’opération, déclarant que les États-Unis ne participent pas activement. Parallèlement, le président dominicain Luis Abinader a exprimé son soutien au Salvador, affirmant que la République dominicaine apporte une aide logistique et de renseignement.

Les experts avertissent que l’environnement sécuritaire complexe d’Haïti, avec des gangs fortement armés et des institutions étatiques faibles, rend difficile la reproduction du modèle sécuritaire de Bukele. Ils mettent également en garde contre le fait que des opérations militaires pourraient déclencher une résistance accrue des groupes criminels ou conduire à un conflit prolongé.