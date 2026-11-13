Skerrit réaffirme son engagement pour une Dominique plus forte à l’occasion du 48e anniversaire de l’indépendance

Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a réaffirmé son engagement à bâtir une Dominique plus forte et plus sûre alors que le pays célèbre le 48e anniversaire de son indépendance le mardi 3 novembre.

Dans son message pour le Jour de l’Indépendance, Skerrit a adressé ses salutations aux habitants de la Dominique tant au pays qu’à l’étranger, en mettant en avant les réalisations du pays, son riche patrimoine culturel et l’esprit durable de son peuple.

Il a déclaré que le thème de l’indépendance de cette année, « Notre parcours, notre héritage, notre avenir », rappelle d’honorer les contributions des générations qui nous ont précédés tout en œuvrant à créer davantage d’opportunités pour celles et ceux qui suivront.

« Notre thème, « Notre parcours, notre héritage, notre avenir », nous invite à honorer les contributions de ceux qui nous ont précédés et à créer de meilleures opportunités pour ceux qui nous suivront », a déclaré Skerrit.

Il a ajouté que son administration demeure résolue à bâtir un pays dont les citoyens peuvent envisager l’avenir avec confiance.

« En tant que Premier ministre, je demeure déterminé à bâtir une Dominique plus forte et plus sûre, où notre peuple peut regarder l’avenir avec confiance », a-t-il déclaré.

Skerrit a également encouragé les habitants de la Dominique à profiter des célébrations de l’indépendance pour renouveler leur fierté envers le pays et renforcer leur engagement les uns envers les autres.

« Que cette indépendance renouvelle notre fierté envers notre pays et notre engagement les uns envers les autres », a-t-il dit, concluant son message par une prière pour que Dieu bénisse le peuple et la Commonwealth de la Dominique.

Pendant ce temps, les États-Unis ont adressé leurs félicitations à la Dominique pour cet anniversaire, le secrétaire d’État Marco Rubio réaffirmant l’intérêt de Washington à approfondir les relations bilatérales.

Dans un communiqué publié mardi, Rubio a transmis ses salutations et ses félicitations au peuple et au gouvernement de la Dominique au nom du peuple américain.

Il a décrit la Dominique comme un ami précieux des États-Unis et a mis en évidence plusieurs domaines de coopération entre les deux pays, notamment la sécurité énergétique, la sécurité régionale et le développement économique.

« Les États-Unis sont fiers de compter la Dominique parmi leurs amis précieux. Notre coopération en matière de sécurité énergétique contribue à construire un avenir meilleur pour nos deux pays », a déclaré Rubio.

Il a également évoqué les efforts conjoints pour lutter contre la contrebande, la traite et les réseaux criminels transnationaux à travers les Caraïbes, soulignant la sécurité régionale comme un axe important de la coopération.

Sur le plan économique, Rubio a déclaré que Washington voit un potentiel significatif pour étendre les liens commerciaux avec la Dominique, en particulier dans les infrastructures critiques.

Il a souhaité aux Dominicains des célébrations d’indépendance festives et a déclaré que les États-Unis souhaitent renforcer leur partenariat avec le pays au cours de l’année à venir.

La Dominique célèbre son indépendance chaque année le 3 novembre, commémorant l’obtention de son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1978.