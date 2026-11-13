Restes humains retrouvés alors que les forces haïtiennes et salvadoriennes prennent le contrôle du stade de Port-au-Prince

Des forces de sécurité haïtiennes et salvadoriennes ont pris le contrôle du stade Sylvio Cator à Port-au-Prince, jeudi, dans le cadre d’une opération conjointe visant à sécuriser le complexe sportif et à établir une base opérationnelle pour lutter contre les gangs armés.

Cette intervention s’est déroulée dans le cadre d’un accord de coopération bilatéral entre Haïti et le Salvador et a impliqué la Police nationale haïtienne, des éléments des Forces armées haïtiennes (FAd’H), la Task Force et les Forces spéciales salvadoriennes.

Les autorités ont indiqué avoir retrouvé plusieurs restes humains à l’intérieur du stade, dont des crânes. Leurs identités et nationalités n’étaient pas encore établies au moment du rapport.

À l’issue de l’opération, le président salvadorien Nayib Bukele a annoncé que le stade servirait de base à partir de laquelle les forces de sécurité progresseraient dans les zones encore contrôlées par les gangs.

« Nous établirons une base opérationnelle au stade et partirons de là pour gagner les territoires sous contrôle des gangs », a déclaré Bukele dans un message publié sur X, accompagné d’une vidéo montrant le personnel de sécurité inspectant l’installation.

Le président salvadorien a en outre exhorté les membres des gangs à quitter la zone avant le début de l’offensive et a averti que ceux qui resteraient et opposeraient une résistance aux forces de sécurité en subiraient les conséquences.

Cette opération s’inscrit dans la coopération continue entre les deux pays visant à renforcer la sécurité et à récupérer les quartiers de Port-au-Prince touchés par la violence des gangs.