Jamaïcain recherché pour viol et vol arrêté à Trinidad

Un ressortissant jamaïcain âgé de 60 ans, recherché pour plusieurs infractions pénales graves commises en Jamaïque, a été arrêté à Trinité-et-Tobago après l’émission d’un avis rouge d’Interpol.

Le Service de police de Trinité-et-Tobago (TTPS) a confirmé que Dockery Courtney Radcliffe a été appréhendé mardi 10 novembre lors d’une opération coordonnée dans Barrackpore.

Selon un communiqué publié par le TTPS le mercredi 11 novembre, des agents du Département d’enquête criminelle, du Bureau des casiers judiciaires, de l’Unité des enquêtes sur l’immigration et de l’Unité anti-enlèvement ont mené l’opération entre 9 h et 15 h.

Au cours de l’opération, les autorités se sont rendues à un emplacement le long de Cumuto Road, à Barrackpore, où elles ont localisé et arrêté Radcliffe, visé par l’avis international.

Radcliffe est recherché en Jamaïque sur des accusations de vol aggravé, de viol, d’agression sexuelle grave et d’enlèvement.

Il demeure en détention dans le cadre des forces de police à Trinité-et-Tobago et devrait être pris en charge par l’Unité d’application de l’immigration alors que les autorités poursuivent des procédures d’extradition.

Un avis rouge d’Interpol est une demande adressée aux forces de l’ordre du monde entier afin de localiser et d’appréhender provisoirement une personne en attendant une extradition, une remise ou une action juridique similaire. Il ne constitue pas un mandat d’arrêt international.