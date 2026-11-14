Le Premier ministre des Bahamas nomme la juge Cheryl Bazard au poste clé en droit climatique

Le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a nommé la juge de la Cour suprême Cheryl E. Bazard au poste de secrétaire général de la Commission des Petits États Insulaires sur le Changement Climatique et le Droit International (COSIS).

Davis a annoncé cette nomination le mercredi 11 novembre, lors de la réunion annuelle des États membres de COSIS qui se tenait à la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP31) à Antalya, Türkiye.

Cette nomination intervient alors que COSIS marque cinq années d’avancées du droit international afin d’aborder les effets du changement climatique sur les petits États insulaires.

Établie en 2021 par les premiers ministres d’Antigua-et-Barbuda et de Tuvalu à l’approche de la COP26, COSIS rassemble les petits États insulaires pour renforcer leur assise juridique lors des négociations climatiques internationales.

La commission a joué un rôle important dans l’obtention d’avis juridiques internationaux sur les obligations liées au climat. En mai 2024, le Tribunal international du droit de la mer a statué que les émissions de gaz à effet de serre constituent une pollution de l’environnement marin.

Les Bahamas ont également participé à des procédures relatives au changement climatique devant la Cour internationale de justice (CIJ), présentant des arguments écrits et oraux. En juillet 2025, la Cour a confirmé à l’unanimité que les États ont des obligations juridiques contraignantes pour protéger le système climatique.

« Il y a cinq ans, les petits États insulaires ont fait un choix. Nous n’attendrons plus la bonne volonté des autres. Nous ferons recours au droit », a déclaré Davis.

« Le droit a répondu. Le chapitre suivant sera plus ardu. Il exige un Secrétaire général qui a consacré sa carrière à faire répondre les institutions au droit. La juge Bazard servira l’ensemble des membres de la Commission avec équité et détermination. »

Bazard a été nommée à la Cour suprême des Bahamas en 2025. Avant d’intégrer la magistrature, elle a exercé le rôle d’ambassadrice du pays en Belgique et de responsable de la mission auprès de l’Union européenne de 2022 à 2025.

En tant que présidente du Forum des Petits États insulaires en développement de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, elle s’est adressée à la CIJ lors de ses procédures sur le climat en décembre 2024. Elle a également représenté les Bahamas à Hambourg lorsque le Tribunal international du droit de la mer a rendu son avis consultatif.

Bazard, qui a été admise au barreau en 1991 et détient le titre d’avocat du Roi, avait auparavant exercé comme sénatrice de 2012 à 2014 et comoûtier au Bureau du Procureur général.

Son expérience professionnelle comprend aussi des fonctions de directrice régionale de la conformité, secrétaire générale et avocate chez FirstCaribbean International Bank de 1998 à 2006. Au cours de cette période, elle a élaboré des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et de gouvernance pour 16 pays des Caraïbes. Elle a également été la présidente fondatrice de la Bahamas Association of Compliance Officers.

Bazard est titulaire d’un Bachelor of Laws de l’Université de Buckingham, où elle a obtenu le prix Tunku Abdul Rahman pour l’examen en droit international avec la mention « passer avec première classe ». Elle a aussi obtenu un Master of Laws en conformité financière et gestion des risques, summa cum laude, de la Thomas Jefferson School of Law.

Son parcours académique a débuté au College of The Bahamas, aujourd’hui University of The Bahamas.

Le Bureau du Premier ministre a indiqué que d’autres informations concernant les engagements de Davis à la COP31 seront communiquées.