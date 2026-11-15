Plus de 1 100 morts en Haïti en trois mois, selon l’ONU

Au moins 1 167 personnes ont été tuées et 459 blessées en Haïti entre juillet et septembre 2026, alors que les violences des gangs et les opérations de sécurité continuait de faire des victimes à travers le pays, selon un nouveau rapport des Nations Unies publié mercredi.

Le dernier rapport trimestriel du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) documente des violations et abus des droits de l’homme répandus, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et dans les départements de l’Artibonite et du Sud-Est.

« L’ampleur des massacres documentés au cours de cette période, particulièrement à Kenscoff et dans plusieurs autres localités qui avaient jusque-là été épargnées, nous rappelle l’impérative nécessité de renforcer à la fois les mécanismes de protection de la population et la présence de l’État dans les zones récemment libérées », a déclaré Carlos Ruiz Massieu, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef de la BINUH.

Selon le rapport, les membres de gangs étaient responsables de plus de 45 % des personnes tuées ou blessées au cours du troisième trimestre.

À Port-au-Prince, les gangs maintenaient le contrôle de plusieurs quartiers, procédant à des exécutions ciblées contre des habitants accusés d’enfreindre leurs règles, refusant de payer des demandes d’extorsion ou de coopérer avec les forces de sécurité.

Certains habitants ont également été tués pour avoir dénoncé les tentatives des chefs de gang d’intervenir dans le processus électoral.

Le rapport a constaté que des membres de gangs étaient progressivement revenus dans des quartiers tels que Bel Air et La Saline après avoir été chassés par les opérations de sécurité plus tôt dans l’année.

Parmi les incidents les plus meurtriers consignés figure la décapitation d’au moins 19 personnes, dont 12 femmes âgées, à Cité Soleil au début du mois d’août.

À Kenscoff, deux attaques en juillet et en août ont fait au moins 105 morts parmi les habitants, dont 19 enfants. Plus de 36 victimes ont été abattues dans la cour d’une église protestante.

Des attaques ont également été signalées à Saint-Michel-de-l’Attalaye dans l’Artibonite et à Marigot dans le département du Sud-Est, des zones qui avaient auparavant été largement épargnées par l’infiltration des gangs.

Les enlèvements ont aussi augmenté fortement, avec au moins 137 personnes enlevées pour rançon au cours du trimestre, contre 81 entre avril et juin. Les enfants représentaient 10 % des victimes d’enlèvement.

La violence sexuelle est restée répandue, le BINUH documentant 344 victimes, âgées de huit à soixante-quinze ans. Le viol collectif représentait 77 % des cas documentés.

Le rapport a également soulevé des inquiétudes concernant le recrutement et l’exploitation persistants d’enfants par des gangs armés.

En août, au moins 32 garçons âgés de 14 à 16 ans, enrôlés de force par un gang, ont été tués lors d’échanges de tirs avec les forces de sécurité à Gressier.

Alors que les membres des gangs étaient responsables d’une part importante de la violence, le rapport a constaté que plus de 50 % des personnes tuées ou blessées au cours du trimestre étaient des victimes d’opérations au sol ou aériennes menées par les forces de sécurité contre les gangs, parfois avec le soutien d’une société militaire privée utilisant des drones.

Plus de 16 % des victimes de ces opérations n’étaient pas associées à des gangs.

Au moins quatre personnes, dont deux enfants, ont été tuées et 10 autres blessées lors d’attaques impliquant des drones explosifs.

Les groupes d’auto-défense seraient responsables d’environ 5 % des tueries et des blessures, visant les membres de gangs et les personnes soupçonnées de coopérer avec eux.

BINUH a également documenté 44 cas d’exécutions extrajudiciaires et de tentatives d’exécutions extrajudiciaires impliquant des membres de la Police nationale haïtienne, contre 14 au trimestre précédent.

Malgré l’augmentation trimestrielle, le nombre de victimes d’exécutions extrajudiciaires ou de tentatives d’exécution au cours des neuf premiers mois de 2026 était presque la moitié du chiffre enregistré pendant la même période en 2025.

Le bureau des Nations Unies a souligné que les opérations anti‑gang doivent respecter le droit international des droits de l’homme et que les allégations de violations doivent être enquêtées.

Le rapport a reconnu des progrès dans l’établissement de deux unités judiciaires spécialisées chargées de traiter les crimes de masse, y compris les violences sexuelles, et les crimes financiers. Toutefois, il a exhorté les autorités haïtiennes à rendre ces unités pleinement opérationnelles et à entamer des procès pour lutter contre l’impunité.

BINUH a également appelé à une meilleure protection et assistance pour les victimes de violence, en particulier les survivants de violences sexuelles, ainsi que l’élargissement des programmes visant à prévenir le recrutement d’enfants et à soutenir le désarmement et la réintégration.

L’ONU a exhorté la communauté internationale à accélérer le déploiement de la Force de suppression des gangs et à renforcer les efforts pour prévenir le trafic illégal d’armes et de munitions vers Haïti.