La Jamaïque met en garde ses citoyens contre le recrutement pour la guerre entre la Russie et l’Ukraine

Le gouvernement de la Jamaïque met en garde ses citoyens contre l’acceptation d’offres de recrutement destinées à participer à des conflits armés à l’étranger, notamment la guerre en cours menée par la Russie contre l’Ukraine.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur a publié cet avertissement le mercredi 11 novembre, dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant les opportunités d’emploi à l’étranger annoncées via les réseaux sociaux, les plateformes de messagerie et d’autres canaux en ligne.

Le ministère a exhorté les Jamaïcains à se montrer particulièrement vigilants face à des offres promettant des salaires exceptionnellement élevés, une aide au voyage ou des démarches d’immigration accélérées.

« Il a été porté à l’attention du Gouvernement qu’il existe des rapports internationaux indiquant que des ressortissants étrangers sont recrutés pour participer à la guerre de la Russie contre l’Ukraine, notamment via des publicités sur les réseaux sociaux », a indiqué le ministère.

Selon le ministère, des reportages internationaux ont documenté des cas de personnes originaires de divers pays recrutées pour participer au conflit, y compris des allégations de mauvais traitement envers les Africains et les personnes d’origine africaine, une mauvaise représentation des responsabilités professionnelles, des difficultés à percevoir les paiements et des obstacles au retour dans leurs pays d’origine.

Bien que le Gouvernement ait indiqué qu’il ne pouvait pas vérifier la légitimité des offres d’emploi signalées, il a fortement déconseillé aux Jamaïcains de répondre à de telles démarches de recrutement.

« Les Jamaïcains sont donc fortement encouragés à éviter ce type d’offres de recrutement. Le ministère rappelle en outre que la participation à des conflits armés à l’étranger comporte de graves risques pour la sécurité personnelle, y compris potentiellement pour la vie, et peut aussi exposer les individus à des complications juridiques, d’immigration et consulaires », a-t-il ajouté.

Le ministère a également averti que ni le Gouvernement jamaïcain ni les organisations humanitaires internationales ne pouvaient garantir une assistance ou un rapatriement en toute sécurité depuis des zones de conflit actives.

Cet avertissement fait suite à des avis similaires émis par la République dominicaine, dans un contexte de rapports sur le recrutement de nationaux des Caraïbes pour combattre dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Le ministère invite les Jamaïcains à vérifier la légitimité des opportunités d’emploi à l’étranger, des agences de recrutement et des employeurs potentiels avant d’organiser un voyage ou de partager des documents personnels.

« Une prudence particulière doit être exercée lorsque les recruteurs demandent des informations sur le passeport, des paiements anticipés ou la signature de contrats qui n’ont pas été vérifiés de manière indépendante ou qui n’ont pas été entièrement compris », a-t-il ajouté.

Les Jamaïcains qui reçoivent des offres de recrutement suspectes sont encouragés à les signaler au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ceux qui sont déjà à l’étranger et qui pensent avoir été trompés ou contraints à servir dans l’armée devraient demander l’assistance de la mission diplomatique ou consulaire jamaïcaine la plus proche, lorsque cela est sûr.

Le ministère a aussi conseillé aux citoyens de consulter la liste des agences d’emploi licenciées du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur www.mlss.gov.jm ou de contacter son Unité des Agences d’Emploi pour vérifier les opportunités d’emploi à l’étranger.