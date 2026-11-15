Caraïbes et Canada discutent de protections renforcées pour les travailleurs saisonniers agricoles

Des conditions de logement améliorées, la sécurité au travail, l’accès aux soins de santé et des protections contractuelles plus solides pour les travailleurs agricoles caribéens employés au Canada figurent parmi les sujets discutés lors de la Réunion annuelle Canada-Caraïbes 2026 qui se tient en Jamaïque.

La réunion, qui se déroule du 8 au 12 novembre au Moon Palace Resort à Ocho Rios, dans la paroisse de Saint-Anne, réunit des représentants gouvernementaux, des employeurs et d’autres parties prenantes afin de passer en revue le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (SAWP) et d’envisager des améliorations en prévision de la prochaine saison agricole.

Lors de l’ouverture et de la cérémonie de remise des prix, dimanche 8 novembre, Pearnel Charles Jr., ministre du Travail et de la Sécurité sociale de Jamaïque, a déclaré que les discussions porteraient sur les obligations des employeurs en matière de logement, le contrôle de la température dans les logements des travailleurs, l’assurance maladie et sécurité, et d’autres mesures visant à renforcer la protection des travailleurs.

« Le bien-être de nos travailleurs doit être évident dans leur expérience tout au long de la chaîne, depuis le recrutement, la préparation, l’emploi et même leur retour à la maison, » a déclaré Charles.

« Un travailleur doit comprendre le contrat avant de quitter le domicile. Les salaires convenus doivent être versés correctement et à temps. Le logement doit répondre à des normes appropriées, » a-t-il ajouté.

Le ministre a souligné que les travailleurs doivent aussi avoir accès aux soins de health et à une indemnisation lorsque cela s’applique, ainsi que des mécanismes pour solliciter de l’aide lorsque des problèmes surviennent.

« Je veux nous encourager à traiter chaque question comme étant importante. Tout ce qui touche et concerne l’expérience d’un travailleur sera pertinent pour l’expérience d’un employeur, » a-t-il déclaré.

Charles a également souligné l’importance du bien-être émotionnel des travailleurs, notant que de nombreux travailleurs passent de longues périodes loin de leurs familles pendant leur emploi sur les fermes canadiennes.

Il a déclaré que l’Unité de Services Familiaux du ministère aide les travailleurs à rester en contact avec leurs proches et aborde les préoccupations liées au bien-être familial. Les employeurs et les agents de liaison ont aussi la responsabilité d’identifier et de répondre aux défis affectant les travailleurs, a-t-il ajouté.

La réunion annuelle intervient alors que la Jamaïque marque 60 ans de participation au Programme des travailleurs agricoles saisonniers, lancé en 1966 lorsque 264 travailleurs jamaïcains se sont rendus en Ontario pour occuper des emplois agricoles.

Depuis lors, le programme a offert des générations de Jamaïcains des opportunités pour soutenir leurs familles, financer l’éducation de leurs enfants et améliorer leurs conditions de vie.

Charles a déclaré que son succès continu dépend de gouvernements participants qui maintiennent des mécanismes efficaces de recrutement et de déploiement, que les employeurs remplissent leurs obligations contractuelles et que les travailleurs remplissent leurs responsabilités.

L’Haut-Commissaire du Canada en Jamaïque, Mark Berman, a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à travailler avec les pays des Caraïbes pour renforcer le programme et améliorer les conditions des travailleurs participants.

« Ensemble, nous continuerons de renforcer la protection des travailleurs, de soutenir l’intégrité du programme, d’améliorer la prestation des services et de répondre aux besoins évolutifs du marché du travail, » a déclaré Berman.

Il a noté que la revue annuelle offre une opportunité pour les gouvernements, les employeurs et les administrateurs du programme de traiter des questions relatives à la protection des travailleurs, aux responsabilités des employeurs, à la conformité et à la prestation des services.

Berman a également souligné l’importance continue de la Jamaïque pour le secteur agricole du Canada, révélant que plus de 8 000 travailleurs jamaïcains se rendaient au Canada dans le cadre du programme l’année dernière.

« Leurs compétences, leur professionnalisme et leur dévouement ont aidé les producteurs canadiens à répondre aux besoins saisonniers en main-d’œuvre, à renforcer la sécurité alimentaire et à soutenir les communautés à travers le pays, » a-t-il déclaré.

La Réunion annuelle Canada-Caraïbes réunit des ministres et hauts fonctionnaires des pays caribéens participants, des représentants du gouvernement canadien, des services de liaison, des organisations d’employeurs et d’autres parties prenantes.

Les participants devraient passer en revue le fonctionnement du programme, envisager les amendements contractuels proposés et établir les priorités pour la prochaine saison agricole.