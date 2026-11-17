Le Département de la Santé des Bermudes a émis un avertissement destiné aux entreprises et au public au sujet d’un courriel et d’un document frauduleux circulant sur l’île, qui prétiennent à tort provenir de la Section Santé environnementale du département.

Selon un communiqué publié le 8 novembre, l’avis frauduleux reproche aux entreprises des violations de la santé publique et exige le paiement d’une amende administrative en cryptomonnaie, plus précisément en USDC, via le réseau blockchain Solana. Il menace également de fermer les établissements dans les 24 heures si le paiement n’est pas effectué.

La ministre de la Santé, Kim Wilson, a souligné que le document n’était pas légitime et a exhorté les entreprises à rester vigilantes.

« Nous tenons à être absolument clairs: cet avis est frauduleux et n’a pas été émis par le Département de la Santé, le Département de la Santé publique ou la Section Santé environnementale », a déclaré Wilson.

Le département a insisté sur le fait que les avis d’application de la loi émanant du Gouvernement des Bermudes n’exigent jamais de paiements en cryptomonnaie ni des transferts vers des adresses de portefeuilles numériques.

Les responsables ont identifié plusieurs signaux d’alerte associés à l’arnaque, notamment des demandes de paiements en cryptomonnaie, des menaces de fermeture immédiate des entreprises, des instructions à envoyer les confirmations de paiement à des adresses e-mail non officielles et des tentatives d’inciter les destinataires à payer rapidement afin d’éviter une divulgation publique.

Mme Wilson a encouragé les propriétaires d’entreprises à examiner attentivement toute communication non sollicitée prétendant émaner de départements gouvernementaux, en particulier l’adresse e-mail de l’expéditeur.

« La correspondance officielle du Gouvernement des Bermudes est émise via des comptes e-mail gouvernementaux autorisés se terminant par @gov.bm. Les destinataires doivent se méfier des messages envoyés à partir d’adresses e-mail personnelles ou non gouvernementales qui prétendent représenter des responsables ou des départements gouvernementaux », a-t-elle déclaré.

Les entreprises qui reçoivent des avis suspects sont invitées à ne pas effectuer de paiements ni à répondre à l’expéditeur. Au contraire, elles devraient conserver l’e-mail et les pièces jointes et signaler l’affaire à l’Unité cybercriminalité du Service de police des Bermudes.

Le département a également averti les destinataires contre le scan de codes QR, le clic sur les liens ou le suivi des instructions de paiement contenus dans des communications suspectes, car ces actions pourraient les exposer à une fraude ou à d’autres crimes informatiques.

Les entreprises sont en outre encouragées à contacter directement la Section Santé environnementale pour vérifier l’authenticité des avis d’inspection ou des actions d’application.

Le département a rappelé aux propriétaires d’entreprises que les agents de la Santé environnementale légitimes devraient être en mesure de présenter une pièce d’identité officielle lors des inspections. Toute personne incertaine quant à l’identité d’un agent, que ce soit lors d’une visite en personne ou d’un appel téléphonique, peut contacter le département au 246-7766 pour vérification.

Les responsables de la santé invitent les entreprises et les résidents à rester vigilants et à vérifier de manière indépendante les demandes de paiement inhabituelles ou les actions d’application gouvernementale.