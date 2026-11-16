La Jamaïque accueille l’examen des dépenses publiques de santé par la Banque mondiale

Le Ministère de la Santé et du Bien‑être jamaïcain a accueilli favorablement la publication de l’Évaluation des dépenses publiques (PER) du secteur public de la santé par le Groupe de la Banque mondiale, la décrivant comme une évaluation opportune qui aidera à guider les améliorations en matière de financement des soins, d’efficacité et de prestation des services.

L’évaluation examine la façon dont les ressources publiques sont allouées et utilisées à travers le système de santé jamaïcain, identifiant des opportunités pour accroître l’efficience, renforcer la prestation des services et optimiser l’impact des investissements en santé publique.

Selon le ministère, le rapport s’inscrit dans l’engagement plus large du gouvernement en faveur d’une prise de décision politique fondée sur des données probantes et d’un renforcement de la performance et de la durabilité à long terme du système de santé public.

Le ministre de la Santé et du Bien‑être, Dr Christopher Tufton, a indiqué que les conclusions apportent des perspectives précieuses qui soutiendront les efforts continus de modernisation de la prestation des soins tout en assurant une plus grande responsabilisation dans l’utilisation des ressources publiques.

« Le ministère accueille favorablement cette revue exhaustive du Groupe de la Banque mondiale et apprécie l’analyse rigoureuse qui a présidé à sa préparation. Les conclusions offrent une évaluation indépendante des points forts de notre système de santé publique tout en identifiant également les domaines où des améliorations supplémentaires peuvent être réalisées », a déclaré Tufton.

« Nous considérons le rapport comme un outil important qui soutiendra une prise de décision éclairée alors que nous poursuivons nos efforts de moderniser la prestation des soins, d’améliorer l’efficacité et de veiller à ce que les ressources publiques soient utilisées de manière à offrir les meilleurs résultats pour les patients et les communautés à travers la Jamaïque. »

Tufton a reconnu que l’évaluation met en évidence les défis auxquels est confronté le système de santé jamaïcain, notamment la demande croissante de services médicaux et le fardeau croissant des maladies chroniques.

Cependant, il a noté que le rapport reconnaît aussi les investissements continus du pays dans les infrastructures de santé, les ressources humaines, les soins de première ligne et les efforts visant à renforcer la résilience du système de santé.

« L’évaluation initiale du Ministère est que le rapport valide bon nombre des réformes déjà en cours tout en fournissant des recommandations utiles pour orienter les décisions politiques et opérationnelles futures », a déclaré Tufton.

Il a ajouté que le ministère a l’intention d’examiner attentivement les conclusions et de mobiliser les parties prenantes autour de mesures pratiques visant à renforcer le secteur et à améliorer l’expérience des patients.

L’Évaluation des dépenses publiques est accessible aux décideurs politiques, aux professionnels de la santé, aux chercheurs, aux partenaires de développement et au public via le Groupe de la Banque mondiale et les sites web du Ministère de la Santé et du Bien‑être.

Le rapport peut être consulté via la page des publications du ministère.