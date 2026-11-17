Le président guyanais Irfaan Ali a rejeté une offre de démission formulée par le juge belizien Godfrey Smith, président de la Commission chargée d’enquêter sur le tragique naufrage du ferry MV Barima, décision suivie de la révocation du visa américain de Smith.

Smith, ancien procureur général et ministre des Affaires étrangères du Belize, a confirmé mardi avoir proposé de démissionner de son poste de président de la Commission d’enquête sur le MV Barima après avoir reçu notification que son visa de visiteur américain avait été révoqué.

S’adressant à des journalistes avant la reprise des audiences publiques sur le naufrage du 18 juillet, qui a coûté la vie à plus d’une centaine de personnes, Smith a déclaré qu’il estimait approprié d’informer le président guyanais de cette évolution et de proposer sa démission.

« En matière de professionnalisme, même si je n’ai agi d’aucune manière répréhensible, la chose professionnelle à faire était d’informer le président de ce qui s’était passé et de proposer ma démission s’il estimait que la révocation du visa pourrait entraver son rôle, » a déclaré Smith.

Cependant, Ali « a rejeté catégoriquement l’offre ».

Smith a également révélé qu’il avait proposé de démissionner de son poste de président de l’Université du Belize, mais que cette proposition a été rejetée de la même manière.

Cette décision survient à la suite d’un avis émis par l’ambassade des États‑Unis à Belmopan confirmant que le Département d’État américain a révoqué le visa de visite B1/B2 de Smith le 7 novembre, en application de l’article 221(i) de la Immigration and Nationality Act.

Selon l’avis, la décision était fondée sur des informations apparues après l’octroi du visa, « indiquant que vous pourriez être inéligible à votre visa ».

L’ambassade n’a pas divulgué la nature des informations ni donné d’explication précise quant à la révocation.

L’avis stipule que Smith ne peut plus se rendre aux États‑Unis avec le visa révoqué et doit déposer une nouvelle demande s’il souhaite visiter le pays à l’avenir.

Smith a indiqué que l’ambassade américaine à Belmopan avait refusé d’expliquer sa décision, le conduisant à supposer que celle-ci pourrait être liée à ses efforts visant à renforcer les échanges académiques entre le Belize et la Chine.

En tant que président de l’Université du Belize, Smith a déclaré avoir invité des universitaires chinois à participer à des échanges et avoir aidé à organiser des voyages d’études en Chine pour des étudiants beliziens.

« Je suis conscient que le gouvernement américain a indiqué qu’il désapprouvait toute expansion de l’influence de la Chine en Amérique latine, et tout ce que je peux déduire, c’est que mes activités en tant que président de l’union, ayant visité la Chine et ayant envoyé des étudiants là‑bas, constituent un message et un signal indiquant que cela ne doit pas être fait », a‑t‑il déclaré.

Cependant, aucune confirmation officielle ne relie pour l’instant la révocation du visa de Smith à ses activités académiques ou à ses relations avec la Chine.

Le Belize est l’un des trois États membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) à entretenir des relations diplomatiques avec Taïwan plutôt qu’avec la Chine continentale. Les deux autres sont Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Sainte-Lucie.

La question s’inscrit dans un contexte de compétition géopolitique croissante entre Washington et Pékin dans les Caraïbes et en Amérique Latine.

Le Guyana, quant à lui, entretient des relations diplomatiques avec la Chine conformément à sa politique d’une seule Chine, tout en renforçant de plus en plus sa coopération avec les États‑Unis dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l’énergie, du commerce et du développement économique.

En février 2021, le Guyana a renoncé à une décision qui avait autorisé Taïwan à établir un bureau commercial dans le pays après que la Chine s’est vivement opposée à cet arrangement.

Smith, avocat senior et juriste batave de premier plan des Caraïbes, a été procureur général du Belize de 1999 à 2003 et ministre des Affaires étrangères de 2003 à 2005. Entre 2017 et 2020, il a occupé le poste de juge de la Haute Cour et d’acteur de la Cour d’appel de la Cour suprême des Antilles orientales.

Il est également le fondateur et associé principal de son cabinet d’avocats, spécialisé dans les litiges en droit commercial et en droit public.

Sa révocation de visa s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large des titulaires de visas américains sous l’administration du président Donald Trump.

Le 20 octobre, le Département d’État américain a annoncé qu’au moins 300 000 visas avaient été révoqués depuis le début du second mandat de Trump en janvier 2025, selon Reuters.

Le porte‑parole du Département d’État, Tommy Pigott, avait alors déclaré que l’administration « a révocable plus de visas à un rythme plus rapide que toute autre administration dans l’histoire ».

Malgré cette décision relative au visa, Smith est attendu pour continuer à diriger l’enquête sur le naufrage du ferry MV Barima, après le refus du président Ali de son offre de démission.