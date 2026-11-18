Journaliste jamaïcain vétéran et correspondant primé Christopher Serju est décédé à l’âge de 65 ans, suscitant des hommages de l’Association de la presse de Jamaïque (PAJ) et des membres des milieux médiatiques et politiques du pays.

Serju est décédé lundi 9 novembre à l’hôpital public de Kingston après une brève maladie.

Ancien rédacteur principal au sein du Gleaner, Serju a construit une carrière distinguée sur plusieurs décennies, reconnue pour sa couverture de l’agriculture, des questions environnementales, du développement rural et des reportages à teneur humaine.

Dans un communiqué publié mardi, la PAJ l’a décrit comme un journaliste respecté dont le travail mettait en lumière les contributions des communautés et des secteurs souvent négligés par la couverture médiatique dominante.

« Tout au long de sa carrière distinguée, il a démontré que la valeur du journalisme réside non seulement dans la responsabilité des puissants, mais aussi dans l’attention portée aux personnes, aux communautés et aux secteurs dont les contributions à la vie nationale sont trop souvent ignorées », a déclaré l’association.

Serju a travaillé dans deux des principaux quotidiens jamaïcains, The Gleaner et Jamaica Observer, et a apporté sa contribution à des publications régionales et internationales au cours de sa carrière.

Ses reportages se sont fréquemment penchés sur les agriculteurs, les moyens de subsistance ruraux, la protection de l’environnement et le développement agricole. Il a également couvert des sujets complexes, notamment le changement climatique, la gestion des déchets et les avancées scientifiques, rendant des questions techniques accessibles à ses lecteurs.

Son œuvre s’est étendue au-delà de l’agriculture et de l’environnement pour inclure la justice sociale, les soins de santé, le développement communautaire et les expériences des Jamaïcains ordinaires.

Serju a reçu de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière, dont quatre prix lors des National Journalism Awards 2015 de la PAJ.

Cette année-là, il a obtenu le Carl Wint Award for Human Interest Feature Stories, le Prix d’Excellence pour les reportages sur l’Environnement, le Prix d’Excellence pour les reportages sur l’Agriculture et le Theodore Sealy-Hector Bernard Award pour les actualités dans la catégorie imprimée.

Son développement professionnel comprenait également la participation à des programmes d’échanges journalistiques internationaux, dont une bourse au Japon.

Selon des informations, Serju aurait quitté The Gleaner en 2025 et aurait passé quelque temps à l’étranger avant de revenir en Jamaïque environ un mois avant son décès.

La PAJ a indiqué que son engagement à documenter les expériences des Jamaïcains, en particulier celles des personnes travaillant dans l’agriculture, reflétait sa compréhension du rôle du journalisme dans le développement national.

« Il a reconnu l’importance de raconter les histoires de ceux qui travaillent la terre, qui soutiennent les moyens de subsistance et qui contribuent au développement de la Jamaïque », a déclaré l’association.

La porte-parole de l’opposition pour la culture, les industries créatives et l’information, Nekeisha Burchell, a également rendu hommage à Serju, décrivant sa mort comme une perte douloureuse pour le milieu médiatique jamaïcain.

« Christopher était très compétent, perspicace, respectueux et professionnel. J’ai respecté son travail et apprécié les occasions que nous avons eues de collaborer au fil des années. C’était un excellent écrivain qui se présentait bien, tant par ses mots que par sa personne. Cette perte touche au cœur », a déclaré Burchell.

Elle a également souligné que ses contributions à The Gleaner et Jamaica Observer témoignaient du respect qu’il commandait au sein de la profession.

Burchell a aussi exprimé son inquiétude face à la perte de journalistes expérimentés et des connaissances institutionnelles qu’ils apportent aux rédactions.

« Nous perdons trop de personnes qui ont apporté tant au journalisme jamaïcain. À chaque départ, nous perdons des années d’expérience, de compréhension et de perspective », a-t-elle déclaré.

La PAJ a présenté ses condoléances à la famille de Serju, à ses amis et à ses collègues, le décrivant comme un chroniqueur fidèle des affaires jamaïcaines.

« Christopher a passé une grande partie de sa vie professionnelle à raconter les histoires des autres. Aujourd’hui, c’est son histoire qui mérite d’être racontée, sa contribution qui mérite d’être retenue », a déclaré l’association.

Serju laisse dans le deuil son épouse Colleen, sept enfants et deux sœurs, Debbie et Charmane.