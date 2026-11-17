Port-au-Prince – Des milliers d’Haïtiens ont emprunté les rues de Port-au-Prince mardi pour manifester leur soutien au président salvadorien Nayib Bukele et à sa décision d’envoyer des troupes en Haïti afin de lutter contre les gangs armés.

Les manifestants agitaient des drapeaux haïtiens, levaient le poing et réclamaient une utilisation accrue des drones et d’autres technologies dans les zones contrôlées par les gangs. Bukele a déployé environ 2 500 soldats salvadoriens en Haïti le mois dernier, après une attaque contre quatre membres du personnel salvadorien qui restent portés disparus.

Ce déploiement a intensifié les affrontements entre les gangs et les forces haïtiennes et étrangères, mais des experts en sécurité avertissent que l’intervention ne s’accompagne pas d’une stratégie à long terme visant à assurer la stabilité une fois le retrait des forces internationales.

Dans un rapport publié mardi, l’International Crisis Group (ICG) a estimé qu’Haïti a besoin d’une stratégie nationale de sécurité capable de coordonner les efforts de la police, de l’armée et des acteurs internationaux. L’organisation a prévenu que les forces étrangères peuvent affaiblir les gangs, mais qu’elles sont peu susceptibles de les démanteler durablement sans des institutions haïtiennes plus solides.

La réponse en matière de sécurité en Haïti implique actuellement la police nationale et l’armée, une force multinationale soutenue par l’ONU, des groupes civils armés, du personnel de sécurité privé et les troupes salvadoriennes. L’ICG a souligné que l’absence d’une stratégie unifiée a conduit à ce que différentes unités de police opèrent selon des lignes directrices variées, souvent influencées par des donateurs étrangers.

L’organisation a également mis en lumière les faiblesses structurelles de longue date de la Police Nationale d’Haïti, notamment des effectifs limités, une formation insuffisante, des salaires faibles et des systèmes de promotion qui ne reposent pas systématiquement sur le mérite. Elle a appelé à de meilleures rémunérations et à de meilleures installations, à une formation spécialisée et à un système clair de promotion fondé sur la performance.

Le rapport a aussi examiné l’utilisation croissante d’hélicoptères et de drones explosifs contre les gangs. Si cette technologie avait initialement semblé diminuer la confiance des chefs de gang, l’ICG estime que son efficacité s’est amoindrie et qu’elle n’a pas fondamentalement modifié le contrôle territorial.

L’organisation a néanmoins précisé qu’interdire immédiatement les drones explosifs serait irréaliste, tout en insistant sur la nécessité d’accorder une plus grande attention aux pertes civiles. Plus de 20 000 personnes ont été tuées en Haïti au cours des cinq dernières années, selon le rapport.

Malgré ces inquiétudes, Bukele a gagné le soutien de certains Haïtiens qui considèrent le déploiement salvadorien comme une réponse plus ferme que les missions internationales précédentes. Cliford Vital, habitant de Port‑au‑Prince, a déclaré que l’arrivée des soldats salvadoriens avait changé le rapport de force entre les habitants et les gangs.

Le ministre haïtien de la Justice, Patrick Pélissier, s’est rendu cette semaine au Salvador pour une conférence internationale et était attendu pour des entretiens avec des responsables salvadoriens. Le vice-président salvadorien, Félix Ulloa, a indiqué que l’accord de sécurité bilatéral avec Haïti resterait confidentiel.

Les responsables salvadoriens ont affirmé que leurs troupes reviendraient une fois les quatre techniciens aéronautiques salvadoriens portés disparus retrouvés. Le ministre de la Sécurité, Gustavo Villatoro, a déclaré que l’objectif plus large devait être d’aider Haïti à mettre en place des institutions fonctionnelles et un État de droit durable.