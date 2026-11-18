Le Premier ministre Gaston Browne a révélé qu’Antigua-et-Barbuda avait changé sa position initiale sur une résolution des Nations Unies appelant à la fin de l’embargo économique, commercial et financier des États‑Unis contre Cuba, après que Washington a averti que soutenir cette mesure pourrait compromettre les négociations en cours sur les restrictions de visa touchant les ressortissants antiguan et barbudien.

Lors de son émission radio hebdomadaire, Browne a déclaré que son gouvernement avait initialement prévu de soutenir Cuba mais avait reconsidéré après avoir reçu un appel du Département d’État américain.

« En fait, je vais le dire publiquement. Nous avions décidé de soutenir Cuba sur une résolution récemment et avons changé notre position parce que nous avions reçu un appel du Département d’État nous informant des progrès dans les négociations et que, si nous soutenions Cuba, cela compromettrait les pourparlers, nous avons donc changé de position », a déclaré Browne.

Il a expliqué que l’ambassadeur d’Antigua-et-Barbuda auprès des Nations Unies avait reçu pour consigne de s’abstenir lors du vote, bien que le pays ait finalement été enregistré comme absent.

« Nos instructions à l’ambassadeur à New York étaient de s’abstenir. J’ai remarqué qu’il ne s’est pas présenté, je ne sais pas ce qui s’est passé, mais nous avons changé de position en raison de certaines déclarations et nous continuons à essayer, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel nous avons un quelconque contrôle », a-t-il ajouté.

Cette révélation s’inscrit dans le cadre d’efforts diplomatiques continus du gouvernement d’Antigua-et-Barbuda pour résoudre les restrictions de visa américaines qui affectent les ressortissants désireux de voyager vers les États‑Unis.

Lors du vote des Nations Unies du 28 octobre sur la résolution appelant à la fin de l’embargo économique, commercial et financier des États‑Unis contre Cuba, les pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) ont pris des positions différentes.

Jamaïque, Haïti et Guyana se sont abstenus, tandis que Trinidad-et-Tobago a voté contre la résolution. Bahamas, Belize, Barbade, Grenade, Sainte-Vincent-et-les-Grenadines, Saint‑Christophe‑et‑Niévès et Suriname ont voté en faveur.

Antigua-et-Barbuda, Dominique et Sainte-Lucie ont été enregistrés comme absents.

La Première ministre de la Trinidad-et-Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a depuis défendu la position de son gouvernement, affirmant que le pays ne pouvait pas ignorer ce qu’elle décrit comme une oppression à Cuba.

« Nous ne pouvons pas vouloir vivre à la lumière chez nous tout en restant silencieux lorsque d’autres vivent dans les ombres de l’oppression et de l’exploitation », a-t-elle déclaré.

Les propos de Browne interviennent en réponse à une interlocutrice qui a déclaré qu’elle ne pouvait pas se rendre aux États‑Unis pour voir sa mère malade parce que son visa avait expiré et qu’obtenir un nouveau visa restait difficile.

Le premier ministre a exprimé sa frustration face à ces restrictions, soutenant qu’Antigua-et-Barbuda entretenait des relations diplomatiques solides avec Washington et n’avait rien fait pour mériter de telles mesures.

« J’ai répété à maintes reprises qu’il n’y a aucune raison à cela, car, vous savez, nous avons entretenu de très bonnes relations avec les États‑Unis. Nous n’avons jamais rien fait pour les offenser, et jusqu’à aujourd’hui, nous n’en sommes pas tout à fait sûrs », a-t-il déclaré.

Browne a laissé entendre que ces restrictions pourraient être liées au Programme de citoyenneté par investissement (CBI) du pays, qui permet à des investisseurs étrangers d’obtenir la citoyenneté en échange d’investissements admissibles dans le développement socioéconomique du pays.

Il a dit que le gouvernement avait déjà accepté de suspendre le programme et avait communiqué cette décision à l’Union européenne, tout en sollicitant trois ans et demi supplémentaires pour l’éliminer progressivement.

« Si c’est bien le CBI dont ils ont parlé, eh bien, nous venons d’accepter de suspendre et nous avons écrit à l’Union européenne en leur indiquant que nous étions prêts à suspendre, mais que nous leur demandions trois ans et demi supplémentaires ; nous attendons leur réponse », a expliqué Browne.

Il a déclaré que le gouvernement avait l’intention d’annoncer officiellement la suspension après le 12 novembre, tout en poursuivant les discussions avec des partenaires internationaux.

« Ainsi, après la suspension officielle, qui représente évidemment un retrait progressif sur trois ans et demi, mais un accord de suspension à partir de maintenant, littéralement à partir du 12 novembre, nous leur écrirons à nouveau pour les informer que nous avons officiellement suspendu notre programme parce que c’est la raison qu’ils invoquent », a-t-il déclaré.

Cependant, Browne a reconnu que son administration ignorait encore si le programme de citoyenneté était le seul facteur influençant la décision de Washington.

« Nous avons soupçonné qu’il pourrait y avoir une autre raison, quelle est-elle ? Nous ne savons pas, et ils ne le disent pas. Ils affirment que c’est notre programme, à moins qu’ils aient reçu de fausses informations et qu’ils aient agi sur ces informations, mais vous savez, trop grand pour admettre une erreur, je ne sais pas ce que c’est », a-t-il déclaré.

Le premier ministre a insisté sur le fait que son gouvernement poursuivait une résolution diplomatique, bien qu’il reconnaisse que l’affaire était compliquée par le degré auquel la décision américaine avait été prise.

« Mais nous poursuivons le travail sur les canaux diplomatiques pour que ce problème soit résolu », a déclaré Browne, décrivant la situation des visas comme un défi difficile pour son administration.

Il a suggéré que la décision provenait de la Maison-Blanche et non uniquement du Département d’État, ce qui rend plus difficile de la renverser.

« C’est quelqu’un à la Maison-Blanche qui a pris une détermination. Je ne sais pas nécessairement si le président Trump a signé l’ordre, c’est peut-être lui qui le conduit lui-même. C’est ce qui rend les choses si difficiles », a déclaré Browne.

« Nous avons des membres du Département d’État qui travaillent d’arrache-pied », a-t-il ajouté.

Malgré l’incertitude, Browne a affirmé que son administration continuerait de dialoguer avec des responsables américains en vue de lever les restrictions et de rétablir un accès plus facile au voyage pour les ressortissants d’Antigua-et-Barbuda.