Le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Dr Godwin Friday, accueille favorablement l’absence de meurtres enregistrés en octobre, mais précise que ce n’est pas une raison pour célébrer, alors que son gouvernement s’apprête à lancer une initiative renforcée de réduction de la criminalité dès le mois prochain.

Lors de la 43e Parade de remise des diplômes de la Royal St. Vincent and the Grenadines Police Force, Friday a annoncé le lancement d’un plan de réduction de la criminalité sur 90 jours qui démarrera le 7 décembre, et qui ciblera les armes à feu illégales, les gangs, la sécurité des frontières, le partage de renseignements et une plus grande présence policière sur le terrain.

« Nous ne pouvons pas accepter une situation dans laquelle notre peuple a peur de parcourir les rues », a déclaré Friday, insistant sur le fait que les habitants doivent pouvoir mener leurs affaires tranquillement, se déplacer librement dans leurs communautés et laisser leurs enfants profiter des espaces publics sans crainte.

Il a reconnu que trop de familles ont perdu des êtres chers à cause de la violence et que les communautés du pays continuent de lutter contre les effets de la criminalité.

Les remarques du Premier ministre interviennent dans une année marquée par la violence à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les autorités ayant fait état de 42 meurtres jusqu’à présent en 2026, contre 40 enregistrés l’année passée.

Lors de son allocution inaugurale marquant le 47e anniversaire de l’indépendance politique du pays vis-à-vis de la Grande-Bretagne le mois dernier, Friday a annoncé la mise en place d’une task force nationale de réduction de la criminalité destinée à renforcer la coordination entre les forces de l’ordre et les autres agences concernées.

Cette task force sera coprésidée par le vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité nationale, St. Clair Leacock, et par la procureure générale Sarah Lewis Mitchell.

Friday a indiqué que l’initiative de 90 jours mettrait l’accent sur « les armes à feu illégales, les gangs, nos frontières, le partage de renseignements et la visibilité de la police dans nos communautés », tout en donnant une priorité particulière à la protection des jeunes vulnérables.

Il a également mis en avant la récente création d’une unité de drones de la police et les opérations anticrime en cours, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer les capacités des forces de l’ordre.

Cependant, vendredi a souligné que le renforcement des actions policières doit s’accompagner de professionnalisme, de responsabilisation et du respect des droits des citoyens.

En s’adressant à 109 recrues de la police qui avaient achevé six mois de formation, le Premier ministre les a exhortées à exercer leur autorité avec responsabilité et à traiter les membres du public avec dignité.

« Vous pouvez être fermes dans l’application de la loi, tout en restant équitables. Souvenez-vous, vous n’êtes pas la loi. Vous, comme chacun d’entre nous, êtes tenus d’appliquer la loi. Vous ne pouvez en aucun cas dépasser la loi », a déclaré Friday.

Il a averti que porter l’uniforme de police ne doit jamais devenir « une excuse pour l’arrogance et les abus ».

« Le public doit pouvoir faire confiance aux hommes et aux femmes qui sont assermentés pour nous protéger. Cette confiance doit se gagner chaque jour », a-t-il ajouté, en mettant l’accent sur le professionnalisme, l’honnêteté, la retenue et le respect.

Friday a également rappelé aux nouvelles recrues que l’achèvement de leur formation initiale ne constituait qu’un début de leur carrière dans l’application de la loi.

« Être ici aujourd’hui après six mois de formation n’est que le commencement. Vous devez poursuivre l’apprentissage tout au long de votre vie. Développez vos capacités. Soyez fiers de servir votre pays, de servir votre peuple », a-t-il déclaré.

Il a confié aux recrues qu’en rejoignant les forces de l’ordre, elles avaient accepté « une responsabilité plus élevée » pour protéger et servir les autres.

Dans les moments de peur, de colère, de confusion ou de danger, Friday a dit que les membres du public comptent sur eux pour démontrer « un jugement éclairé, un courage inébranlable, l’équité et une volonté d’aller au-delà des attentes ».

Le Premier ministre a soutenu que le rétablissement de la confiance du public et la réduction de la criminalité violente exigeraient des efforts soutenus de la part des forces de l’ordre, des agences gouvernementales et des communautés, plutôt que de se reposer sur des améliorations à court terme des statistiques criminelles.