Le Premier ministre de Grenade, Dickon Mitchell, appelle à mettre fin à une politique divisive et aux attaques personnelles, exhortant les citoyens à adopter l’unité, la reddition de comptes et la construction collective de la nation alors qu’il entame son deuxième mandat à la suite d’une victoire électorale écrasante.

Mitchell a lancé cet appel lors de sa cérémonie d’investiture, dimanche 8 novembre, au Stade d’Athlétisme Kirani James, où il a prêté officiellement serment après que le Congrès démocratique national (NDC) a remporté 14 des 15 sièges parlementaires lors des élections générales du 5 novembre.

Plusieurs dignitaires régionaux ont assisté à la cérémonie, parmi lesquels le Premier ministre de Sainte-Lucie, Philip J. Pierre, et le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit.

S’adressant à la nation, Mitchell a déclaré que les Grenadiens avaient transmis un message clair à travers le vote, privilégiant le progrès et le développement national plutôt que la division politique.

« Grenade n’a aucune intention de revenir à une époque où la politique était négative, où l’on s’attaquait personnellement et où la division prévalait », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a souligné que le message de la campagne du NDC, « Moi, toi, nous. Prêts pour plus », avait trouvé un écho auprès des électeurs car il mettait en avant l’importance de travailler ensemble et de placer les intérêts nationaux au-dessus des différences partisanes.

Il a décrit la victoire écrasante du NDC au Parlement comme un triomphe du peuple de Grenade, Carriacou et Petite Martinique, et non comme une réussite personnelle ou une victoire qui reviendrait uniquement à son parti politique.

Mitchell a aussi évoqué le ton de la campagne électorale, reconnaissant qu’il avait parfois été lent à répondre aux attaques personnelles dirigées contre lui.

Il a expliqué que les dirigeants politiques ont la responsabilité de faire preuve de maturité et de retenue, d’autant plus que leur comportement influence les attitudes et les comportements des générations plus jeunes.

Le Premier ministre a exhorté les représentants politiques à concentrer leurs discussions sur les politiques, les idées et les solutions face aux défis nationaux plutôt que de s’engager dans des attaques de caractère contre leurs adversaires.

Il a ajouté que l’avenir politique de Grenade doit être bâti sur le respect mutuel, un dialogue constructif et un engagement partagé à améliorer le quotidien des citoyennes et des citoyens.

Mitchell a également souligné que l’unité nationale doit s’accompagner d’honnêteté, d’intégrité et de reddition de comptes parmi ceux qui occupent des fonctions publiques.

Il a encouragé les Grenadiens à tenir son administration pour ses promesses et ses résultats, soulignant que les responsables publics doivent rester redevables envers le peuple qu’ils servent.

« En tant que Premier ministre de Grenade, je m’engage à placer en toutes circonstances les intérêts du peuple de Grenade, Carriacou et Petite Martinique en premier », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a en outre insisté sur le fait que la responsabilité de développer le pays ne repose pas uniquement sur les élus et les institutions gouvernementales.

Il a appelé les citoyens, tant sur le sol grenadien que dans la diaspora, à apporter leurs compétences, leurs ressources et leurs idées au progrès continu du pays.

« Il y a largement assez de travail pour que nous tous nous en occupions. Nous devons retrousser nos manches pour bâtir ces îles de Grenade, Carriacou et Petite Martinique », a déclaré Mitchell.

Il a décrit le développement national comme un processus continu qui nécessite des efforts soutenus sur plusieurs générations, notant que chaque administration a la responsabilité de s’appuyer sur les réalisations antérieures tout en préparant le pays pour les défis futurs.

« Notre développement est une course continue. Nous courons notre étape du relais pour transmettre le témoin à ceux qui nous succéderont », a-t-il ajouté.

L’investiture de Mitchell fait suite à une victoire décisive du NDC, qui a étendu sa majorité parlementaire de neuf sièges lors des élections de 2022 à quatorze sièges en 2026.

Le Parti National Néo (NNP) de l’opposition a obtenu le siège restant dans une Chambre des Représentants composée de 15 sièges.

Ce résultat confère à l’administration de Mitchell une forte majorité parlementaire alors qu’elle entame un nouveau mandat axé sur le développement économique, l’amélioration des infrastructures, l’éducation, les soins de santé et l’élargissement des opportunités pour les jeunes.

Mitchell, avocat de profession, est devenu pour la première fois Premier ministre en juin 2022 après avoir conduit le NDC à la victoire face au NNP, qui avait été dirigé par l’ancien leader grenadien Keith Mitchell.

Son retour au pouvoir s’accompagne également d’un renouvellement du soutien de partenaires régionaux et internationaux, dont les États-Unis, qui l’ont félicité pour sa réélection et se sont engagés à poursuivre la coopération en matière de développement énergétique, de commerce, d’investissement et de sécurité régionale.

Alors que ce deuxième mandat débute, Mitchell a affirmé que son administration resterait centrée sur la réalisation d’actions concrètes pour le peuple tout en encourageant une plus grande participation nationale au développement de Grenade.

Il a réaffirmé que les divergences politiques ne devaient pas empêcher les citoyennes et les citoyens de travailler ensemble pour construire un pays plus fort et plus prospère.