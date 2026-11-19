L’encombrement du trafic sur l’axe côtier A1 entre Lucea et Negril, dans le comté de Hanover, menace l’arrivée des visiteurs à l’approche de la saison touristique hivernale qui débute le 15 décembre.

Le trajet habituel entre l’aéroport international Sangster de Montego Bay et Negril, qui prend généralement entre 50 et 90 minutes, peut désormais s’allonger jusqu’à quatre heures dans certains épisodes.

Ces retards importants pour les visiteurs ont suscité des appels en faveur d’une accélération des travaux routiers prévus par le gouvernement et les autorités compétentes.

Lors d’une visite récente dans la région, TVJ News a mis en évidence la frustration croissante des parties prenantes qui empruntent cet axe, décrivant le trajet vers Negril comme un cauchemar malgré l’attrait que présente la ville de villégiature pour les visiteurs.

« Les trajets entre MoBay et Negril ces derniers jours affichent jusqu’à quatre heures, bien au-delà de l’heure et demie habituelle », a rapporté TVJ. Ces retards préoccupent d’autant plus l’industrie du tourisme qui se prépare à l’une des périodes de recettes les plus importantes, alors que des milliers de chambres d’hôtel à Negril pourraient être impactées.

Un interlocuteur du secteur touristique a confié à TVJ qu’environ 6 000 chambres d’hôtel pourraient être touchées par ces difficultés de transport.

« Et pour y accéder, c’est comme gravir l’Everest », a déclaré l’intervenant.

Au cœur de la congestion se trouve un projet d’infrastructures mené par l’Agence nationale des travaux publics (NWA) le long d’une section de 200 mètres de Seaview Drive, également connue sous le nom Sea Wall Road, à Lucea. Le projet de 39 millions de dollars vise à renforcer la chaussée afin de la protéger contre les dommages liés au climat, par la construction d’un mur de mer, l’installation de regards et de canalisations souterraines, et le remplacement de l’enrobé érodé par du béton.

La chaussée est en outre surélevée d’environ 16 pouces. Cependant, les travaux ont réduit la circulation à une seule voie, contribuant à d’importants retards sur une section déjà fortement empruntée de l’autoroute nord‑côtière.

Des travaux supplémentaires de pose de canalisations et d’aménagements routiers près de Great River, Unity Hall et Westgreen Avenue créent d’autres goulots d’étranglement le long de l’itinéraire. La situation est aggravée par de fortes précipitations et par l’érosion côtière, qui ont donné lieu à des nids-de-poule profonds, obligeant les conducteurs et les véhicules de transport public à ralentir pour franchir les tronçons endommagés.

Le reportage de TVJ note que la route principale longe la côte et demeure particulièrement vulnérable lors des épisodes de fortes pluies.

« Les eaux d’inondation et la mer érodent continuellement la chaussée, laissant apparaître d’importants nids-de-poule », indique le reportage, ajoutant que les automobilistes ralentissent pour franchir les portions affectées, ce qui contribue à la congestion.

Alors que la saison hivernale, qui s’ouvre le 15 décembre, approche, les hôteliers craignent de plus en plus l’impact potentiel sur les réservations et la confiance des visiteurs. Certains opérateurs redoutent que les visiteurs remettent leur voyage en raison des difficultés liées au trajet entre Montego Bay et Negril.

Un hôtelier a déclaré à TVJ que la situation pourrait obliger les entreprises à rembourser les acomptes pour des chambres déjà réservées.

« Il se peut que nous devions commencer à rembourser les dépôts pour les chambres réservées pour l’hiver, car tout ce qui se passe en Jamaïque est largement relayé », a confié l’intervenant.

« Certains viendront certainement. Il n’y a pas de doute là-dessus, mais pour les nouvelles affaires ? J’en doute que nous ayons le type de saison hivernale que nous attendions », a-t-il ajouté.

Les inquiétudes vont au-delà de l’occupation des hôtels et touchent aussi les transferts vers l’aéroport, les voyagistes et d’autres entreprises qui dépendent d’un déplacement fluide des visiteurs le long de l’itinéraire.

Étant donné que certains visiteurs éprouvent des difficultés à atteindre l’aéroport à temps pour leurs vols de retour, les voyagistes ont été contraints d’émettre des avis de voyage et d’organiser des ramassages nettement plus tôt pour tenir compte du trajet imprévisible.

Tout en reconnaissant que d’importants travaux d’infrastructures peuvent impliquer des désagréments temporaires, les acteurs du tourisme estiment qu’il faut faire davantage pour minimiser les perturbations.

Des questions ont aussi été soulevées sur la durée nécessaire pour achever les travaux sur les 200 mètres. Exprimant sa frustration face au calendrier prévu, un autre intervenant s’est demandé pourquoi les travaux pourraient durer entre quatre et six mois.

« Nos ingénieurs et nos planificateurs ne semblent pas avoir la moindre idée, et cela me tourmente », a déclaré l’intervenant à TVJ. « Pourquoi notre ingénieur mettrait-il quatre à six mois pour achever 200 mètres de route, alors que les Chinois auraient pu le faire en une semaine ? » a-t-il demandé.

Ces commentaires reflètent l’impatience croissante au sein de portions de la communauté d’affaires qui cherchent à concilier le besoin d’infrastructures résilientes face au climat et les coûts économiques d’une construction prolongée.

Pour atténuer l’encombrement, certains automobilistes empruntent des itinéraires alternatifs pendant que les travaux se poursuivent à Lucea. TVJ a rapporté avoir vu des engins lourds déployés par l’État le long d’une route de déviation dans le Grange District, Hanover, alors que les autorités tentaient d’améliorer les conditions des automobilistes utilisant la déviation.

Cependant, avec plusieurs points de travaux affectant l’ensemble du corridor, le soulagement apporté par les itinéraires alternatifs demeure une considération importante pour les navetteurs et les opérateurs touristiques.

Pour l’industrie touristique de Negril, l’inquiétude n’est plus seulement liée à l’inconvénient d’un trajet plus long. Il s’agit de savoir si l’état de la route et les retards dus aux travaux vont compromettre l’accès des visiteurs, la confiance et les activités économiques durant une période cruciale pour le secteur.