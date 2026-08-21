Antigua: le Premier ministre envoie promener l’Ordre des avocats après l’avertissement sur la déportation d’un juge

Le Premier ministre Gaston Browne a rejeté un appel de l’Association du barreau d’Antigua-et-Barbuda (ABBA) lui demandant de retirer ce que l’association décrit comme une menace contre un juge en fonction de la Cour suprême des Caraïbes orientales.

Mercredi, l’ABBA a exhorté Browne à « retirer la menace » et à affirmer publiquement qu’aucun pouvoir migratoire ou autre pouvoir exécutif ne serait utilisé pour influencer, intimider, punir ou destituer un agent judiciaire en raison de décisions rendues dans l’exercice légitime de leurs fonctions judiciaires.

Cependant Browne a répliqué sèchement à l’association dans un message publié sur sa page Facebook, qualifiant l’ABBA de « défunte » et écrivant : « Voici ma réponse à votre demande d’excuses : Va te faire foutre. »

Le différend trouve son origine dans les propos tenus lundi lors d’une réunion sur la sécurité nationale, au cours desquels il a décrété des peines courtes infligées par les juges malgré l’adoption par le Parlement d’une législation autorisant des peines plus sévères en réponse à la hausse du crime lié aux armes et à la violence.

S’adressant à un juge qu’il n’a pas nommé nommément, Browne a déclaré : « Frère, si tu ne peux pas suivre la ligne du Parlement pour infliger des peines plus longues, quitte volontairement notre pays, sinon nous allons t’expulser et te rendre persona non grata. Tu sais qui tu es. C’est le Premier ministre du pays qui dit cela. »

L’ABBA a déclaré avoir « noté avec une profonde inquiétude » la déclaration, affirmant que la menace d’expulsion ne pouvait pas être conciliée avec l’affirmation de Browne selon laquelle il n’avait pas l’intention d’intervenir dans le pouvoir judiciaire.

Dans une déclaration de trois pages, l’association a décrit les remarques de Browne comme « une menace grave pour l’indépendance du pouvoir judiciaire » et a déclaré qu’elles étaient incompatibles avec la séparation constitutionnelle des pouvoirs et l’État de droit.

L’ABBA a indiqué que la Constitution permet au Parlement de légiférer pour la « paix, l’ordre et le bon gouvernement d’Antigua-et-Barbuda », mais a soutenu que ni le Parlement ni l’exécutif ne peuvent agir d’une manière incompatible avec l’ordre constitutionnel.

L’association a également souligné que la séparation des pouvoirs est un principe fondamental qui soutient les constitutions fondées sur le système de Westminster, y compris la Constitution d’Antigua-et-Barbuda.

« Il a été juridiquement affirmé que le Parlement ne peut, conformément à ce principe, transférer du pouvoir judiciaire à un organisme exécutif qui n’est pas qualifié pour exercer des pouvoirs judiciaires une discrétion pour déterminer la gravité des peines à infliger à un contrevenant », a déclaré l’association.

Selon l’ABBA, l’injonction de Browne à ce qu’un juge « suive la ligne du parlement » sur le prononcé des peines équivalait au type d’ingérence exécutive que la séparation des pouvoirs vise à prévenir.

L’association a dit que la détermination de la sévérité et de la durée des peines imposées aux condamnés relève de la magistrature.

« Il a été jugé que la détermination de la durée d’une peine doit rester entre les mains du tribunal et non celles de l’exécutif », a-t-elle déclaré. « Tout arrangement par lequel l’exécutif ou le législatif dicte ou contraint l’issue des décisions de sentence viole le principe constitutionnel issu de la common law qui sous-tend la séparation des pouvoirs. »

L’ABBA a ajouté qu’un juge qui applique une peine conformément à la loi, y compris les directives de peine et les éléments de preuve présentés au tribunal, accomplit le rôle constitutionnel du pouvoir judiciaire.

Elle a dit que les commentaires de Browne traitaient l’indépendance judiciaire « comme une forme d’insubordination ».

L’association a également pris particulièrement à partie la menace d’expulsion du juge et la déclaration de la personne concernée comme persona non grata.

« Une telle menace frappe le fondement même de l’indépendance judiciaire », a déclaré l’ABBA. « Un juge qui peut être expulsé de la juridiction pour avoir rendu des jugements dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire qui déplaisent à l’exécutif ne peut être dit indépendant. »

Elle a soutenu que les juges doivent être capables de décider des affaires selon la loi sans craindre des conséquences personnelles imposées par l’exécutif.

« La déclaration du Premier ministre est une menace directe et publique contre un juge identifiable, faite dans le but explicite d’influencer l’exercice du pouvoir judiciaire. La violation du principe constitutionnel est manifeste », a déclaré l’association.

L’ABBA a averti que menacer publiquement un membre du corps judiciaire d’expulsion pourrait avoir des implications au-delà du juge individuel, disant que cela pourrait envoyer au corps judiciaire dans son ensemble le signal que se conformer aux préférences de l’exécutif est une condition du maintien en fonction et de la résidence.

L’association a reconnu que le Parlement peut légiférer pour établir des peines maximales ou minimales dans des limites constitutionnelles. Cependant, elle a dit que le Parlement et l’exécutif ne peuvent pas diriger des juges individuels à infliger des peines d’une certaine sévérité dans des affaires spécifiques ni menacer les juges d’expulsion s’ils refusent de le faire.

« Cela est inacceptable dans une société juste et démocratique », a déclaré l’ABBA.