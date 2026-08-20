Le Premier ministre de Sainte-Lucie informe Trinité-et-Tobago de l’avis de la CCJ sur la nomination du secrétaire général de la CARICOM

Le Premier ministre de Sainte-Lucie et président du CARICOM, Philip J. Pierre, a informé la Première ministre de Trinité-et-Tobago, Kamla Persad-Bissessar, des efforts visant à obtenir un avis consultatif de la Cour caraïbe de justice (CCJ) quant à la nomination du Secrétaire général du CARICOM, Docteure Carla Barnett.

La question figurait parmi les sujets évoqués lorsque Pierre a rencontré Persad-Bissessar à Trinité-et-Tobago, jeudi, lors de leurs discussions sur le renforcement des relations bilatérales et l’avancement des priorités régionales.

Selon un communiqué du Bureau du Premier ministre de Sainte-Lucie, Pierre, en sa qualité de président du CARICOM, a fait le point sur « la question de solliciter un avis consultatif de la Cour caraïbe de justice (CCJ) concernant la nomination du Secrétaire général du CARICOM ».

La nomination de Barnett a été au cœur des échanges régionaux, en raison des préoccupations entourant le processus qui a conduit à son renouvellement.

Un avis consultatif de la CCJ pourrait apporter une clarté juridique sur les questions entourant cette nomination.

Le secrétaire général du CARICOM est le chef de l’exécutif et de l’administration du bloc, chargé de mettre en œuvre les décisions prises par les chefs de gouvernement du CARICOM et de coordonner les activités de l’organisation.

Outre la question relative à la CCJ, Pierre et Persad-Bissessar ont discuté de la coopération entre Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago, avec une attention particulière portée à la santé, à la sécurité et à la lutte contre la criminalité.

Les dirigeants ont reconnu l’importance d’une collaboration accrue entre les pays des Caraïbes pour relever les défis communs et améliorer la sécurité et le bien-être de leurs citoyens.

Pierre était accompagné du Procureur général de Sainte-Lucie, Leslie Mondesir, tandis que Persad-Bissessar était escortée par le Procureur général de Trinité-et-Tobago, John Jeremie, SC ; le ministre des Affaires étrangères et du CARICOM, Sean Sobers ; et d’autres responsables.

« Les défis qui se présentent à notre région exigent dialogue, coopération et action collective », a déclaré Pierre.

« Un Caraïbe plus solide exige que nous travaillions ensemble, guidés en tout temps par les intérêts et les aspirations de notre peuple. »