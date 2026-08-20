La commission d’enquête guyanaise se prépare à des audiences publiques sur le naufrage du MV Barima

La Commission d’enquête du Guyana sur le naufrage du MV Barima le 18 juillet finalise ses préparatifs en vue des audiences publiques, des détails devant être annoncés une fois les dispositions juridiques et administratives nécessaires mises en place.

L’avocat Javid Shadick, secrétaire de la commission, a indiqué au Département d’Information Publique jeudi que le secrétariat examine les exigences et procédures juridiques qui guideront les audiences.

« Ils travaillent à vérifier les aspects juridiques », a déclaré Shadick, expliquant que la commission envisage les diverses circonstances et les scénarios qui pourraient se présenter au cours de la procédure.

Une fois les arrangements finalisés, la commission publiera un avis public décrivant comment les audiences seront organisées et fournissant des informations destinées au public et aux médias.

La commission composée de cinq membres a été assermentée par le président Irfaan Ali afin d’enquêter sur les circonstances entourant le renversement et le naufrage du MV Barima.

La commission est présidée par le juge belizéen Godfrey Phillip Smith. Parmi les autres membres figurent le docteur polonais Andrzej Jasionowski, le capitaine jamaïcain Hamada Fouda, l’avocate trinidadienne Nyree Dawn Alfonso et l’amiral en retraite Hayden Pritchard, originaire de Trinité-et-Tobago.

L’enquête intervient alors que les autorités poursuivent leurs efforts pour faire la lumière sur les personnes touchées par la catastrophe.

Selon le gouvernement, 76 passagers et membres d’équipage ont été sauvés, tandis que 73 personnes ont été déclarées mortes et 30 restent portées disparues.

Les autorités s’attachent également à récupérer le navire coulé. Le ministère des Services publics et de l’Aviation, par l’intermédiaire du Département de l’Administration Maritime, recherche un entrepreneur spécialisé en sauvetage en mer pour mener à bien l’opération.

Le MV Barima se trouve dans une profondeur d’environ 13 à 15 mètres. Des courants marins forts, une visibilité sous-marine limitée et des conditions marines difficiles figureront parmi les défis techniques susceptibles d’influencer l’opération de sauvetage.

Pendant ce temps, Ali a mis en place l’initiative HEART afin de fournir un soutien aux survivants et aux familles touchées par cette tragédie. Cette initiative rassemble une aide humanitaire, un accompagnement psychosocial et en matière de traumatologie, des services sociaux, des conseils spirituels et d’autres formes d’aide.

À l’issue de son enquête, la commission devrait remettre ses conclusions, observations et recommandations au président.