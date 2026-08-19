Opération Éclipse : démantèlement des réseaux de contrebande dans les Caraïbes et saisie de 54,5 millions de dollars d’actifs illicites

Une opération maritime régionale de quatre semaines a perturbé des réseaux de contrebande transnationaux à travers les Caraïbes et entraîné la saisie d’environ 54,5 millions de dollars américains d’actifs illicites et de contrebande.

L’opération, baptisée Operation Eclipse, a été menée au cours du mois de mai par l’agence CARICOM Implementation Agency for Crime and Security (IMPACS) en coordination avec des partenaires régionaux et internationaux.

Soutenue par le Bureau des Affaires internationales sur les stupéfiants et l’application de la loi (INL) des États-Unis, l’opération dirigée par le renseignement a réuni des forces de 14 États membres de la CARICOM et sept États associés, ainsi que des partenaires du Canada, de la Colombie, de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

L’opération visait des itinéraires de contrebande et des réseaux de trafic multi-juridictionnels opérant à travers les Caraïbes et au-delà.

Les autorités ont coordonné l’opération via une cellule centrale de fusion établie au Centre commun régional de communications (JRCC) de CARICOM IMPACS, ce qui permettait aux responsables de suivre en temps réel les menaces maritimes.

Pendant la phase d’interdiction de quatre semaines, les autorités ont généré 82 dossiers d’intelligence actifs, suivi 59 navires d’intérêt, traité 17 rapports d’intelligence critiques et mené 24 opérations de saisie réussies.

Les saisies comprenaient 5 222,59 kilogrammes de cocaïne, évalués à plus de 44 millions de dollars américains, et 1 848 kilogrammes de marijuana, évalués à plus de 6,84 millions de dollars.

Les drogues ont été retrouvées à bord de go-fast boats, de yachts et de cargos inter‑îles.

Les autorités ont également confisqué plus de 6 100 caisses d’alcool illégal, 191 cartons de cigarettes et 22 cylindres de gaz réfrigérant interdit, pour une valeur cumulée dépassant 1,58 million de dollars américains.

Des équipes d’application ont saisi deux armes à feu et 65 cartouches, ainsi que 13 navires et trois véhicules supposément utilisés par des réseaux de contrebande.

L’opération a également intercepté 59 migrants irréguliers voyageant par plusieurs routes de transit à travers les couloirs aériens et maritimes.

Le trafic de contrebande représentait la plus grande part des dossiers maritimes actifs, à 32,9 %, suivi par le trafic de cocaïne à 23,2 %. Les activités d’application se sont concentrées sur les Caraïbes orientales, les eaux guyanaises et les itinéraires transatlantiques.

Les renseignements recueillis au cours de l’opération ont également identifié une méthode émergente impliquant des aéronefs clandestins déposant des narcotiques près des frontières pour une récupération maritime ultérieure. Les autorités indiquent que des technologies partenaires ont été utilisées pour suivre et perturber cette activité.

Des contrôles biométriques et documentaires effectués sur 99 personnes à bord des navires interceptés ont également mis en évidence l’existence d’un réseau international, la plupart des individus étant originaires du Canada, de la Chine, de Cuba et de Syrie.

Au-delà des saisies, Operation Eclipse a servi à évaluer et renforcer les cadres de sécurité maritime régionaux, y compris le Traité de San José et les accords bilatéraux Shiprider.

CARICOM IMPACS a déclaré que l’établissement de l’agence comme centre régional central pour la veille du domaine maritime avait créé un cadre qui pouvait être adapté pour de futures opérations conjointes de sécurité.

Les informations collectées au cours de l’opération sont désormais utilisées par les pays participants pour éclairer les politiques frontalières à long terme et identifier les réseaux illicites persistants opérant dans la région.

Le lieutenant-colonel Michael Jones, directeur exécutif de CARICOM IMPACS, a déclaré que l’opération démontrait l’importance de la coopération régionale face à des réseaux criminels sophistiqués.

« Operation Eclipse prouve que lorsque nos pays et nos partenaires mettent en commun leurs renseignements et leurs capacités opérationnelles, nous pouvons démanteler efficacement les moteurs financiers qui alimentent la criminalité transnationale », a déclaré Jones.

« Cette perturbation de plusieurs millions de dollars envoie un message sans équivoque aux réseaux illicites que la mer des Caraïbes n’est pas un refuge pour les entreprises criminelles. Nous ne nous contentons pas de saisir des contrebandes, nous sécurisons activement nos communautés, protégeons nos jeunes et bâtissons un système de défense robuste, axé sur l’intelligence, dans toute la région », a-t-il ajouté.

Un responsable du Département d’État américain a déclaré que l’opération démontrait la valeur du partage d’informations et des efforts d’application coordonnés entre les États-Unis et les pays des Caraïbes.

« L’INL reconnaît que nos défis sécuritaires partagés signifient que la sécurité des Caraïbes est la sécurité américaine », a déclaré le responsable. « Des efforts régionaux collaboratifs comme Operation Eclipse démontrent l’efficacité d’un partage d’informations solide, qui conduit à des actions d’interdiction et d’application coordonnées, et veille à ce que les organisations criminelles transnationales ne puissent tirer profit de leurs activités illicites. »