Gouvernement des Bermudes renforce la supervision des réformes majeures du système de santé

Le gouvernement des Bermudes fait progresser un nouveau cadre qui permettrait que des changements majeurs du système de soins de santé de l’île soient examinés avant leur mise en œuvre s’ils pouvaient avoir des répercussions significatives sur les patients, l’accès aux services, les coûts ou le système dans son ensemble.

Le ministère de la Santé a annoncé le cadre proposé jeudi, précisant qu’il vise à garantir que les décisions majeures en matière de soins de santé soient évaluées pour leur impact public et non seulement sous l’angle commercial.

Dans le cadre, les changements importants dans les soins de santé qui remplissent des critères définis seraient soumis à un examen préalable par le Conseil de la Santé des Bermudes.

Le conseil évaluerait les effets potentiels sur les patients, l’accès aux soins, les coûts, la qualité, la concurrence et la durabilité du système de soins des Bermudes.

La décision finale sur la faisabilité d’un changement proposé resterait du ressort du ministre de la Santé.

La ministre de la Santé, Kim Wilson, a déclaré que le gouvernement doit être en mesure d’intervenir lorsque des changements majeurs pourraient affecter l’accès, l’abordabilité, le choix des patients ou la stabilité du système de santé.

« Nous accueillons l’innovation, l’investissement et les changements responsables lorsqu’ils renforcent les soins de santé et améliorent les résultats », a déclaré Wilson.

« Mais lorsque des changements significatifs ont le potentiel d’influencer l’accès, l’abordabilité, le choix des patients ou la stabilité plus large de notre système de santé, le gouvernement doit avoir la capacité d’intervenir, d’examiner les implications et de protéger l’intérêt public. »

Le cadre instaurerait une division des responsabilités entre le Conseil de la Santé et le gouvernement, le conseil fournissant une évaluation indépendante tandis que le ministre de la Santé conserve l’autorité sur la décision finale.

Le PDG du Bermuda Health Council, Ricky Brathwaite, a indiqué que l’examen préalable permettrait d’examiner les conséquences potentielles des changements majeurs avant qu’ils ne deviennent difficiles à inverser.

« L’examen préalable consiste à comprendre les conséquences d’un changement important avant qu’elles ne deviennent difficiles à inverser et à placer les habitants des Bermudes au centre des décisions qui façonnent leurs soins de santé », a déclaré Brathwaite.

Le gouvernement avance également des protections plus fortes en matière de concurrence et contre les monopoles, affirmant qu’une concentration excessive du pouvoir sur le marché pourrait affaiblir le choix des patients, une concurrence équitable et l’accès aux soins.

Wilson a déclaré que ces mesures visent à donner au gouvernement une capacité accrue à réagir lorsque des changements au sein du système de soins de santé pourraient avoir des conséquences au-delà d’une organisation individuelle.

« Nous agirons résolument dans l’intérêt du public », a-t-elle déclaré. « Nous examinerons les conclusions, écouterons les personnes concernées et, lorsque nécessaire, utiliserons l’autorité du Gouvernement pour protéger l’intérêt public. »

Le gouvernement a déclaré que le cadre proposé reflète l’engagement de Wilson à veiller à ce que les résidents restent au cœur des décisions majeures qui affectent le système de soins des Bermudes.